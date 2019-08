"13 Reasons Why" temporada 4 será el final de la serie de Netflix

La historia que empezó con el suicidio de una adolescente llegará a su final. "13 Reasons Why", una de las series más populares (y polémicas) de Netflix, terminará en su cuarta temporada, informó este jueves la plataforma de streaming.

Como informa The Hollywood Reporter, el anuncio de una cuarta temporada no sorprende porque en agosto del 2018 el elenco renovó contrato no solo para la tercera tanda de episodios, sino que dejó abierta la posibilidad de continuar la historia.

"13 Reasons Why" hizo noticia hace unas semanas cuando Netflix censuró la escena de suicidio de la protagonista Hannah Baker, interpretada por Katherine Langford. Por otro lado, THR indica que la temporada 3 no incluirá un suicidio.

En cambio, los episodios que se estrenan más adelante este 2019 se desarrollarán en torno al asesinato de Bryce Walker (Justine Prentice); estudiante que violó a Hannah Baker en la temporada 1.

Basada en la novela homónima de Jay Asher, "13 Reasons Why" contó en su primera temporada todos los motivos que llevaron a Hannah Baker a cometer suicidio. La temporada 2 se enfocó en un juicio donde los padres de la joven fallecida buscan justicia.

DATO

La tercera temporada de "13 Reasons Why" se estrena el 23 de agosto por Netflix.