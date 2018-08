"Los 4 finalistas: baile" vs. "El artista del año": así les fue en el ráting

"Los 4 finalistas" de Latina ya no incluye presentaciones de canto, pues de momento ha cambiado de género. Ahora le tocó el turno al baile, género que durante años Gisela Valcárcel explotó en América TV. A continuación, el ráting de ambos programas.

"Los 4 finalistas" tendrá dos emisiones semanales, la primera los viernes por la noche y la segunda los sábados por la noche. En esta última franja se enfrenta directamente a "El artista del año" de América TV.

"Los 4 finalistas", viernes 24 de agosto

Ráting máximo en hogares totales: 10.2

"Los 4 finalistas", sábado 25 de agosto

Ráting máximo en hogares totales: 10.9

"El artista del año", sábado 25 de agosto

Ráting máximo en hogares totales: 17.6

Si nos enfocamos en la lista de los programas más vistos, "Los 4 finalistas: baile" ocupó el décimo lugar del viernes 24 con un ráting promedio de 9.5, mientras que el sábado 25 fue el cuarto puesto con 8.2. En esto último se mantuvo por debajo de "El artista del año", que ocupó el primer lugar de los programas más vistos del sábado, con 17.1 de ráting promedio.

Estas cifras llegan después de que surgiera entre ambos programas una breve polémica. Todo comenzó cuando Pachi Valle Riestra, jurado de "Los 4 finalistas", dijera que "finalmente en la televisión peruana hay un programa donde el protagonista es el baile". Ella, anteriormente, fue jurado en los shows de Gisela.

El sábado Gisela Valcárcel dirigió un mensaje a su audiencia sobre el nuevo programa: "A esta hora, no hay un programa mejor o un programa peor. No hay un programa que gane u otro, que pierda. A esta hora, en TV nacional somo varios los que salimos a través de diversos canales con la intención de que tú te diviertas. Entre los diversos canales, no nos peleamos, porque somos compañeros. Saludo a cada artista que se pone al aire. Si las ventanas y la puertas se abren, todo será mejor".