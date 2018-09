50 años de Will Smith: ¿La 'tía Vivian' odia a Will?

La enemistad entre Janet Hubert, quien interpretó a la primera 'tía Vivian' en "El príncipe del rap", y Will Smith es una tema que se ha tocado durante años. Se especulaba que la actriz dejó la famosa serie porque no se llevaba bien con el conocido actor.

Según reveló por aquellos años al medio estadounidense TMZ, ella simplemento no estaba cómoda con la idea de tener que volver a estar cerca de Will Smit. "Nunca habrá una reunión, nunca haré nada con un idiota como Will Smith", dijo.

"Todavía es un ególatra y no ha crecido. Una reunión con él no ocurrirá nunca a menos que haya una disculpa, pero él no conoce esa palabra", agregó.



Además, reveló que Smith se puso en su contra porque ella no lo aduló jamas.



Años después, en el 2016, Janet Hubert volvió hablar de Will Smith, después de que la esposa de Will Smith, Jada Pinkett, anunciara un boicot a los Oscar por la falta de consideración en las nominaciones a los actores afroamericanos.



Hubert respondió con un duro vídeo criticando la actitud de Jada y aprovechando para revivir su enemistad con Will Smith. "Cuando pregunté a Smith hace mucho años para que también alzase su voz por nosotros sueldos... él no lo hizo", indicó.



"Ahora quieren que otros actores apoyen su causa y entren en las listas negras de Hollywood como yo estuve por culpa de tu marido mentiroso (...) Algunos actores no viven en grandes casas y tienen millones en el banco, algunos actores, simplemente, aman el trabajo que hacen y no trabajan para ganar una mierda de estatuilla que les valida como actores", escribía la que fue tía Vivian entre 1990 y 1993.



La última vez que Janet Hubert habló mal Will Smith fue en el 2017 cuando el elenco se volvió a reunir invocados por Alfonso Ribeiro, el recordado Carlton Banks.

Este gesto lo tomó muy mal Janet Hubert y utilizó, una vez más su cuenta de Facebook para dar su opinión al respecto. La actriz se expresó muy mal de ambos actores usando términos peyorativos. Y volvió a dejar claro que nunca habrá una "verdadera reunión" porque ella no piensa estar cerca de estos actores.