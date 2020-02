Vince Gilligan y Peter Gould no son de los que dejan cabos sueltos en sus historias. Cada elemento que plantean, trátese de un objeto ante la cámara, el encuadre e incluso los diálogos no son dispuestos de manera accesoria. “Better Call Saul”, digna precuela de “Breaking Bad”, es de aquellas historias cuyos elementos narrativos son mucho más que la suma de sus partes.

FUTURO DE OSCURIDAD

Tomemos, por ejemplo, el episodio “Magic Man”. Como cada inicio de temporada, los primeros minutos nos presentan a Gene Takovic/ Saul Goodman/ Jimmy McGill (Bob Odenkirk) en el futuro cercano, años después de huir de Albuquerque. Él está seguro de que lo han reconocido y por ello se mantiene lejos del trabajo por unos días, asegurándose que la Policía no esté tras sus pasos.

Aquí es donde empieza el misterio de la temporada, pues al buscar entre sus pertenencias; el exabogado muestra al espectador decenas de diamantes. Es una toma corta, apenas 3 segundos de duración. Volvamos al comienzo, cuando les dije que nada es casual en esta serie. Lo que en otras producciones podría ser un detalle adicional, para mostrar que Jimmy es alguien sin dificultades económicas luego de sus fechorías, no se aplica aquí.

La Policía no lo sigue, pero la paranoia de Jimmy no es infundada: el taxista que le hizo la carrera en el flashforward de la temporada 4 lo reconoció. Fue a buscarlo al mall inclusive, para mostrarle su admiración. Jimmy, quien hace lo humanamente posible para mostrarse calmado, solo atina a negar una y otra vez lo evidente. Pero esas negativas no duran mucho, pues más pronto que tarde revela su identidad. Pero solo lo hace al ver que hay sheriffs cerca, tal vez con la esperanza que su pesadilla terminaría de ese modo si es que todo se trataba de una trampa.

Jimmy sigue libre, pero sabe que está desprotegido, así que contacta Ed Galbraith (Robert Foster), el hombre de las aspiradoras, para que lo rescate otra vez. Pero Jimmy cambia de parecer, hará algo al respecto con el hombre que lo reconoció. Matarlo, posiblemente, algo que jamás lo hemos visto hacer. Él ha mantenidos sus manos “limpias”. Pero, otra vez, tenemos que considerar que los diamantes se habrían obtenido con sangre.

¿La sangre de quién? Esa es la pregunta que no obtendrá pronta respuesta, puede que ni siquiera este 2020. Una conjetura válida es que las gemas aparecerían en el metafórico cruce de las tramas de un Jimmy empujado a la violencia y el astuto Lalo Salamanca (Tony Dalton). Tarde o temprano, ambos tendrán que interactuar.

LAS LUCES DEL PASADO

El pasado de “Better Call Saul” cobra color, pero solo para Jimmy, quien ha pasado a llamarse Saul Goodman para sorpresa, pero también preocupación de Kim Wexler (Rhea Seehorn). Ella hace los últimos esfuerzos para convencerlo de no irse por el camino torcido.

Y mientras Jimmy se hace conocido entre los sospechosos comunes de Albuquerque, el cartel tiene sus propias preocupaciones; pues Lalo quiere saber qué traman Gus Fring (Giancarlo Esposito) y Mike Ehrmantraut (Jonathan Banks). El operativo de seguridad tiene una cuenta pendiente con el mexicano, lo cual promete desarrollarse en los próximos capítulos con el regreso de Hank (Dean Norris); vínculo directo entre esta serie y a “Breaking Bad”.

Pero si hay una trama que causa más inquietud, esa es la de Kim.

Un tema común de conversación entre los seguidores de esta serie es que, en los próximos episodios, algo irreversible podría ocurrirle a la abogada; cuya relación con Jimmy no se muestra en “Breaking Bad”. En los minutos finales de “Magic Man”, la corrupción de Jimmy confirma su presencia en Kim, quien recurrió a una maniobra sucia para convencer a su cliente de hacer lo correcto.

Ella lucha contra su conciencia en la oscuridad de unas escaleras. Nada bueno parece que le ocurrirá, en especial si tenemos en cuenta su primera aparición en este episodio; donde la vemos en el juzgado, avanzando en dirección opuesta a varias personas de atuendo multicolor. Ella la única vestida de azules oscuros, como si la luz se aleja de ella.

No creo que vayamos a tener un mensaje más claro que ese.

Foto: AMC.

PENSAMIENTOS SUELTOS

Qué agradable sorpresa resultó volver a ver a Robert Foster, fallecido en octubre último, días después del estreno de “El Camino”. Se fue demasiado pronto.

Si bien “El Camino” trajo de regreso a Walter White, aunque sea para un cameo, esta precuela ha dejado el listón demasiado alto. No puedo dejar de buscarle significados ocultos a cada toma.

Un dato más para saber que esta temporada va rumbo al callejón de la tristeza es la entrevista que Rhea Seehorn dio a EW : “Es la (temporada más tensa), la más divertida, la más trágica, la más completa. Exploraciones de personajes muy, muy, muy profundas”.

DATO

Puedes ver nuevos episodios de “Better Call Saul” todos los lunes por Netflix.

