La segunda temporada de “The last of us” tuvo un retraso en su producción debido a las huelgas que escritores y guionistas iniciaron en Hollywood. Sin embargo, eso no representó una limitación para que se presentaran “avances significativos”, explicó Craig Mazin, director de la serie.

Mazin relató que junto con su equipo pudieron planificar la estructura de la segunda temporada de la serie que protagoniza Pedro Pascal, así como el primer episodio. Eso antes de que estallen las protestas de los gremios artísticos.

“Pudimos planear toda la temporada 2. […] Y también escribí y envié el guion para el primer episodio y lo envié [a HBO] alrededor de las 10:30 o 10:40 p.m. justo antes de la medianoche y comenzó la huelga”, narró Craig Mazin para Entertainment Weekly.

¿De qué tratará la segunda temporada de “The last of us”?

Según información oficial, la temporada 2 de The last of us abordará los eventos de la segunda parte del juego homónimo. El creador del videojuego, Neil Druckmann contó que recibió amenazas de muerte por la historia que creó.

“Neil y yo somos cartógrafos, trazadores y planificadores. Creemos en los finales, creemos en saber adónde vamos. Sabemos adónde vamos”, indicó Mazin.





¿Cómo va la producción de la segunda temporada de “The last of us?

Algo que ha preocupado a los creadores de varias producciones audiovisuales de Hollywood es trabajar en medio de las restricciones por las protestas de los sindicatos de actores y guionistas.

No obstante, Mazin comentó que en la medida en que les dejen trabajar, ellos han avanzado en la segunda temporada de The last of us.

“Creo que cada vez es casi una certeza que no podremos empezar [a filmar] cuando esperábamos empezar, lo cual es perturbador. Todos tenemos muchas ganas de empezar. Esto es lo que estamos haciendo. Nacimos para hacerlo. Así es como no solo elegimos vivir nuestras vidas, sino que creo [cómo] estamos obligados a vivir nuestras vidas. De lo contrario, ¿por qué diablos haríamos este trabajo loco? Puedo asegurarles que no es por dinero”, complementó.