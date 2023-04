A casi una semana desde el estreno de “Succession” 4x03, no hay spoiler que valga. Logan Roy ha muerto y, detrás de la herencia, están sus hijos, esposa actual e incluso parásitos con forma humana. Los siete episodios restantes resolverán la duda de quién comandará la compañía de la familia; también cerrarán esta historia sobre hijos que crecieron sin amor, pero sí con privilegios tan grandes que los alienan del resto de la humanidad. A propósito, repasamos las posibilidades a puertas del final.

"Succession" La trama hasta el momento Tras el cisma familiar a finales de la tercera temporada de "Succession", los hermanos Roy vencen a su padre en adquirir el conglomerado de medios PGM por 10.000 millones de dólares. Además, quieren que la venta de Waystar-Royco, la empresa familiar, sea más lucrativa. Su padre se opone, pero ambas partes no llegan a un acuerdo. Durante la boda de Connor, el hijo mayor, se conoce que el magnate ha muerto.

Dinero

Para empezar, lo que de verdad le importa a esta familia. La muerte de Logan Roy (Brian Cox) dejó en suspenso la venta de Waystar Royco a Lukas Mattsson (Alexander Skarsgård), magnate sueco del streaming que, al notar incomodidad en ciertos sectores de la empresa, amenazó cancelar la compra. La bajada en el precio de las acciones podría influir en este movimiento, pero también en una operación distinta: los hermanos Roy quieren adquirir Pierce Global Media, conglomerado de medios de la competencia que les otorgaría un inicio desde cero. Concretar el pago de 10.000 millones de dólares requiere que Mattsson les dé más dinero. En manos del sueco está el futuro de esta familia.

Roman Roy (Kieran Culkin) le promete a un niño darle un millón de dólares si gana un homerun en softball. / HBO

Crimen

Los Roy no hicieron fortuna siguiendo las leyes. A lo largo de su historia hay corrupción a funcionarios, además de otras violaciones castigables con la cárcel. Allí está el asunto de la división de cruceros, donde la empresa ocultó información de abusos y, ante una comisión del Congreso, mintió. Hay demasiadas personas en la empresa que conocen del encubrimiento en este caso, información que podría complicar a la familia. También está lo que hizo Kendall Roy (Jeremy Strong) la noche de bodas de su hermana Shiv Roy (Sarah Snook). El segundo hijo de Logan Roy, intoxicado por efectos de la ketamina, hace una mala maniobra en su vehículo y vuela su auto en un cuerpo de agua. Él se salva, pero no Andrew Dodds, mesero de la boda que lo acompañó a buscar coca y encontró la muerte por ahogamiento. Este crimen fue encubierto por Logan, que fue por dos temporadas la única persona en conocer el asunto. No obstante, un deprimido Kendall revela el secreto a Shiv y Roman (Kieran Culkin).

Al centro Kendall Roy (Jeremy Strong), rodeado por sus hermanos luego de confesarles que mató a una persona. / HBO

Lealtad

La repartición de los activos de Logan Roy no es lo único que interesa a los hermanos. Aún comprometidos en adquirir Pierce, necesitan mantenerse unidos… hasta que uno de ellos cambie de opinión. Entonces empieza el chantaje: saben demasiados secretos el uno del otro. O tal vez no ocurra esto, como una especie de disuasión nuclear con información en lugar de bombas. Pero de haber guerra Kendall puede ser el más peligroso; su estatus de paria dentro de la familia no le ha frenado antes. En similar posición están mandos medios como el todavía esposo de Shiv, el oportunista Tom Wambsgans (Matthew Macfadyen), y Greg Hirsch, tenaz cual cucaracha. “Los hermanos asquerosos” estuvieron muy involucrados en ocultar el escándalo de los cruceros.

Tom Wambsgans (Matthew Macfadyen) y Greg Hirsch (Nicholas Braun), la relación de amistad más estable de toda la serie. / HBO

Sorpresa

Solo los escritores de “Succession” saben lo que ocurrirá. En cada episodio de la serie han aparecido detalles, personajes, que podrían tener un rol futuro. Con siete capítulos antes del final, hay tiempo suficiente para desarrollar tramas, crearlas desde cero incluso. Para eso están los personajes secundarios, pero significativos: la consejera Gerri Kellman, el director financiero Karl Muller, el leal chofer Colin e incluso la asistente de Logan, Kerry. Todos ellos poseen información que podría inclinar la balanza en esta guerra por el control. Puede que no tengan el suficiente poder para coronar al siguiente emperador, pero sí para ponerle trabas al caudillo que detestan.