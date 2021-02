¿Esta última cinta fue filmada durante la pandemia?

No. Realmente no. Nosotros filmamos esta cinta antes de la pandemia. Lo filmamos hace un año y medio. Hicimos la segunda cinta, luego descansamos un mes, e hicimos la tercera película. Luego, en febrero (del 2020) salió la segunda cinta.

¿Cómo ha sido promocionar la tercera película durante la pandemia, porque el año pasado para estas fechas promocionabas la segunda cinta en Brasil y varios otros países?

Sí, (risas). El año pasado, debimos ir a Filipinas, pero no pudimos. Es curioso lo que preguntas, porque es exactamente hace un año desde que empezó la pandemia. El año pasado, justo en esta época, creo, que estaba en Nueva York haciendo la promoción de la película y recuerdo haber visto las noticias sobre este virus y que aún no sabíamos lo que era. Usualmente, vas a un hotel, y estamos en un sala juntos, pero ahora rento un espacio (señalando el lugar en donde se encuentra), ya sabes es diferente (risas). Pero también es bastante cómodo. Realmente creo que es relajado hacer prensa así.

Esta última cinta está llena de emociones, cómo fue trabajar con Lana Condor por última vez.

Fue realmente agridulce porque amo trabajar con ella, espero poder trabajar con ella nuevamente en un futuro. Pero es agradable tener un cierre de algo en lo que trabajas mucho y durante mucho tiempo con alguien. Sin embargo, también sientes tristeza (dice cambiando la voz a una más dulce) porque piensas esta es la última escena.

¿Fue difícil decirle adiós a Peter Kavinsky?

Un poco, pero realmente no fue tan difícil. Ha sido una bendición este personaje, porque gracias a él, ya sabes, estoy aquí sentado conversando contigo. He podido conocer diferentes países y he tenido muchas oportunidades gracias a él. Decirle adiós a él, es como decirle adiós a un viejo amigo, a alguien que ha hecho mucho por ti. Al mismo tiempo, siento que dejamos lo que teníamos que dejar a este mundo, y es momento de continuar y dar vida a otros personajes e historias que impacten a las personas de la misma forma o de otras formas.

En los últimos años has estado haciendo varias películas, sin embargo, ninguna serie, te gustaría volver a formar parte de una como “The Foster”, ficción con la que empezaste tu carrera.

Sí, claro que sí. De hecho estoy planeando entrar a una serie. No te puedo dar mucha información, pero hay un par de proyectos en los que tengo los ojos puestos que espero salgan a la luz este año, espero. Y grabar si se puede. No creo que los dos se puedan este año, pero al menos uno de ellos, sino será el siguiente año.

¿La pandemia ha cambiado tu carrera? ¿De alguna forma ha sido difícil obtener papeles?

Un poco. Soy muy afortunado porque he tenido la oportunidad de leer muchos guiones y hay muchas oportunidades para mí gracias a “To All the Boys”, gracias a la gente que le gustó mi trabajo en la película. Así al menos yo no he tenido pocas oportunidades, pero no podemos grabar. Actualmente, es muy duro filmar. Es una bendición que esté haciendo un montón de preproducción, puedo hacer muchos planes para estar preparado para grabar, organizar para cuando nos permitan grabar de nuevo. Se siente bien porque hemos trabajado duro por mucho tiempo y he tenido tiempo para descansar, me siento muy pero muy privilegiado en la posición en la que me encuentro. Es un poco absurdo.

Las series y películas han sido un gran soporte emocional durante la pandemia. En el Perú, estamos nuevamente en cuarentena, ¿Qué series o películas nos recomiendas ver?

Tienen que ver “Lupin”. Estoy obsesionado con esa serie. La acabo de terminar de ver, definitivamente deben verla. Todo lo que haga Gaspar Noé, un guionista y director también tiene que verlo; y por su puesto ver todas las películas “To All the Boys” en Netflix.

Y finalmente, ¿te gustaría hacer alguna serie o película con Mark Ruffalo? Es inevitable no observar el parecido físico entre ambos.

Sí, oh por Dios, sí. Me encantaría. Eso sería increíble. Como su hermano menor o su hijo, quizás. Quizás, yo soy él en el futuro, y viajo en el tiempo.

