ABC marcará los 20 años del 11 de setiembre con una serie limitada

La cadena de televisión estadounidense estrenará una serie limitada para marcar los 20 años desde el atentado terrorista a las Torres Gemelas el 11 de setiembre.

La serie se basará en el libro "Fall and Rise: The Story of 9/11" del periodista y escritor Mitchell Zuckoff, el cual recopila entrevistas y testimonios de sobrevivientes, además de información judicial y estudios gubernamentales para proporcionar un minuto a minuto de los eventos de ese día en Nueva York.

Exactamente 2992 personas fallecieron ese fatídico día en los Estados Unidos cuando terroristas pertenecientes al grupo Al Qaeda secuestró varios aviones comerciales para estrellarlos contra objetivos estratégicos.

La serie limitada será producida por Lionsgate y 3 Art Entertainment, con Zuckoff como el productor ejecutivo.

"No puedo imaginar un hogar más perfecto para este proyecto. El 11 de setiembre miles de personas se informaron sobre los atentados en ABC. Tengo la completa confianza de que la cadena nos permitirá traer nueva y mejorada vida a las historias que fue privilegiado de contar en 'Fall and Rise'", indicó el autor.