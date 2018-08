Actor de "A todos los chicos de los que me enamoré" en secuela de "The Fosters"

La película "A todos los chicos de los que me enamoré" tuvo gran acogida entre el público juvenil de Netflix. Esta película de romance tiene como protagonista a Lana Condor y Noah Centineo. Este último fue elegido para participar en el spin-off de la serie estadounidense "The Fosters".

Centineo apareció en tres capítulos de "The Fosters" interpretando a Jesús, quien no fue un novio perfecto como Peter de la película "A todos los chicos de los que me enamoré", pero sí tiene una historia interesante qué contar. Ahora aparecerá en el spin-off de dicha serie, "Good Trouble".



Aun no se sabe en cuántos episodios de la primera temporada de "Good Trouble" aparecerá Centineo , pero su página de IMDb revela que estará por al menos dos.



"Good Trouble" contará la historia de las hermanas de la vida de Callie y Mariana en Los Ángeles. El medio Seventeen informó que otros miembros originales de "The Fosters" que aparecerán en en esta nueva serie incluyen a Hayden Byerly, Teri Polo y Sherri Saum.

Nueva estrella

Centineo, quien ya fue descrito como "un joven Mark Ruffalo" y como "el nuevo galán de Internet" (su cuenta de Instagram pasó de una modesta suma de seguidores a casi 3 millones tras la emisión de la película "A todos los chicos de los que me enamoré"), con tan solo 22 años forjó una filmografía interesante, orientada a un púbico familiar.



Desde su protagónico en la cinta "The Gold Retrievers", pasando por su incursión en las sitcoms de Disney "Austin & Ally" y "Shake It Up", hasta su papel más jugoso de Jesus Adams en la serie "The Fosters", el actor oriundo de Miami reforzó su popularidad con el video de la artista pop Camila Cabello, "Havana", que acaba de arrasar en los premios MTV.

"A todos los chicos de los que me enamoré" se convirtió en su salto a la fama, en gran medida gracias al ojo de su directora, Susan Johnson, quien supo de inmediato que Noah/Peter merecía ser el verdadero interés romántico del film."Cuando hicimos la lectura de guion yo sabía que me gustaba Israel [Broussard, otra de las figuras masculinas de la comedia] y que me gustaba Noah, pero no sabía quién debía interpretar cada papel", le contó la realizadora al portal IndieWire. Sus dudas se disiparon cuando observó las interacciones con Condor. "En ese instante supe qué dirección tomar", añadió.

