"Adventure Time" confirma en su episodio final relación de dos personajes

Una de las mayores series animadas de la historia llegó a su final. "Adventure Time" ("Hora de aventura"), creada por Pendleton Ward, mostró en un episodio especial de una hora la última batalla para salvar la tierra de Ooo. En el proceso, confirmó la relación de dos personajes.

A lo largo de varias temporadas, "Adventure Time" ofreció pistas de que la princesa Bubblegum y la vampiro Marceline habrían tenido una relación romántica, pero esto no se confirma en su totalidad hasta "Come Along With Me", el último episodio.

Tras pelear con el tío Gumbald, quien a fines de la octava temporada se reveló como el mayor villano de la serie, Marceline pensó que Bubblegum había muerto. Pero no fue así y la princesa de Ooo solo resultó levemente herida. Tras este reencuentro, ambas comparten un beso.

"Adventure Time" - el beso de Marceline y Bubblegum. Video: Cartoon Network.

En entrevista con Polygon Adam Muto, productor ejecutivo de la serie, dijo que la relación entre Marceline y Bubblegum había sido planteada de tal modo que necesitaba una conclusión satisfactoria. Añadió que la serie pudo haber hecho más en términos de representación de la diversidad sexual, algo que se ha visto más en otra historia del canal Cartoon Network, "Steven Universe".

¿UN NUEVO COMIENZO?

Si bien se trata del episodio más importante, el final de "Adventure Time" también es abrupto como otros de la misma serie. Aun así, confirma el desarrollo de más tramas, como que el Ice King vuelve a convertirse en Simon Petrikov, el científico que fue antes de la hecatombe que acabó con el mundo antiguo; además de que Finn vuelve a encontrarse con su madre.

En un futuro indeterminado, ya con Finn y Jake desaparecidos de la tierra de Ooo, un nuevo dúo conformado por los aventureros Shermy y Beth encuentra la espada de Finn en los restos de la casa del árbol. Ellos están listos para más horas de aventura.