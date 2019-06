"Aggretsuko", ¿tendrá temporada 3 en Netflix?

"Aggretsuko" llegó a Netflix con una primera temporada recibiendo diversos comentarios positivos de los seguidores del anime en la plataforma. Gracias a ello, el estudio Fanworks decidió estrenar una segunda tanda de episodios que llegaron el 14 de junio y ahora muchos se preguntan si habrá una temporada 3.

Retsuko es una panda roja de 25 años que trabaja en un estudio contable de Japón. El día a día la tiene tan estresada que por las noches va a un karaoke, donde drena todas sus emociones cantando heavy metal.

En la segunda temporada, la madre de Retsuko llega a la ciudad y comienza a presionarla para que no siga soltera. Por si fuera poco, un nuevo compañero de trabajo añadirá más tensión a la relación que tiene ella con su entorno.

¿Habrá una temporada 3 de "Aggretsuko"? De momento, es muy pronto para decir si la productora está pensando en más episodios. Los nuevos capítulos van siguiendo la misma línea que los primeros, así que es posible que obtengan el mismo puntaje positivo en los sitios de crítica.

El año pasado, IndieWire confirmó la renovación de la serie en julio cuando la misma había llegado a Netflix en abril. Además, la panda favorita de todos regresó en diciembre para un especial navideño llamado "Aggretsuko: We Wish You a Metal Christmas".

Todo esto podría significar que sus fanáticos no reciban noticias nuevas por lo menos en un par de meses más. De momento, Retsuko deberá afrontar el hecho de que todos quieran que ella consiga una pareja y, a pesar de que en la primera temporada tuvo un romance de oficina con Resasuke, los fans quieren que ella y Haida terminen juntos.

Es muy probable que "Aggretsuko" continúe para una tercera temporada en caso ella decida compartir su tiempo con alguien o finalmente abrace su destino como soltera. En cualquier caso, el anime está lejos de terminar, ya que solo lo hará cuando ella deje de cantar y no parece que Retsuko deje el karaoke pronto.