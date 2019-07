"Akira" tendrá una secuela dirigida por su creador Katsuhiro Otomo

La historia de "Akira" continuará a manos de su creador Katsuhiro Otomo, quien anunció en el Anime Expo de Los Ángeles que dirigirá un nuevo anime ambientado en este mundo, el cual será producido por Sunrise.

"Akira" sigue las aventuras de una pandilla de motociclistas en un mundo 'ciberpunk'. Todavía no queda claro si el nuevo anime presentará material completamente nuevo o si adaptará el manga, también escrito por Otomo, que contiene historias que no se logró incorporar al filme de 125 minutos.

Durante el panel el realizador japonés anunció que habrá un remaster de la película original en Ultra HD para el 2020.

Como se recuerda, Warner Bros. está produciendo una versión 'live action' del filme a manos del director Taika Waititi ("Thor: Ragnarok", "What We Do in the Shadows") para el 2021.

Otomo también reveló que está trabajando en una nueva película con Sunrise. "Orbital Era" sigue a un grupo de jóvenes colonos espaciales quienes están a la vanguardia de los intentos de la humanidad para vivir entre las estrellas. Aquí el primer teaser.

"Orbital Era" sería la tercera película de Otomo luego de "Akira" (1988) y "Steamboy" (2004).