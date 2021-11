Conforme a los criterios de Saber más

En el fondo hay más sitio e historias por contar. “Al fondo hay sitio”, la teleserie de mayor éxito de la TV peruana, retornaría a la pantalla chica en 2022 con una nueva temporada. Cinco años después de emitirse el último capítulo de la octava entrega, América TV habría decidido poner nuevamente en escena a los Gonzales y Maldini, dos familias de estratos sociales diferentes cuyas vivencias se entrelazan entre sí en la residencial Las Lomas.

Fuentes de El Comercio allegadas a Canal 4 informaron que la novena temporada de esta producción nacional mantendría a gran parte del elenco de actores de su historia original. Se conoció que figuras como Adolfo Chuiman, Yvonne Frayssinet, Erick Elera, Gustavo Bueno, entre otras, ya habrían sido convocadas para integrar esta nueva apuesta televisiva.

Gigio Aranda, director general de “De vuelta al barrio”, encabezaría la ficción que iniciaría grabaciones en verano de 2022.

La familia Maldini de "Al fondo hay sitio". (Foto: América TV / Difusión)

La familia Gonzales de "Al fondo hay sitio". (Foto: América TV / Difusión)

Al respecto, Chuiman, actor que dio vida al buen mayordomo de los Maldini, Peter Mckey, resaltó el liderazgo de audiencia de la serie durante los ocho años. Asimismo, no aseguró ni negó haber sido convocado para esta nueva entrega.

“No podría decir ni sí, ni no. Parece que sí, no sé. Mientras no firme contrato, no quiero asegurarte nada, no quiero hacer aspaviento porque ha pasado que han celebrado y al final no sale”, comentó el actor nacional.

Adolfo Chuiman como Peter Mckey en "Al fondo hay sitio". (Foto: Mario Zapata)

Por su parte, Gigio Aranda, quien fue guionista principal de la historia de los Maldini y los Gonzales, evitó referirse al tema. “Por el momento no tengo ningún comentario...., cuando haya algo comentable te lo haré saber”, indicó.

Gigio Aranda, director general de "De vuelta al barrio". (Foto: José Luis Cárdenas Pinedo)

Del mismo modo, Efraín Aguilar, productor general de “Al fondo hay sitio”, dijo desconocer que América TV esté evaluando sacar adelante una nueva entrega de la teleserie. “No sé absolutamente nada”, afirmó.

El productor Efraín Aguilar en los exteriores de América TV. (Foto: GEC)

Hace algunas semanas, a través de la cuenta de TikTok de “De vuelta al barrio” se compartió un revelador video, el cual puedes ver a continuación:

Conmovedora escena

El 5 diciembre de 2016, “Al fondo hay sitio” emitió el último y más emotivo capítulo de su octava temporada. Francesca Maldini, quien había quedado devastada por la muerte de su hija Isabella (Karina Calmet), acogía a los Gonzales en su nueva y lujosa mansión en Las Casuarinas. La familia de Grace (Mayra Couto) lo había perdido todo. La icónica casa que albergó a los Gonzales durante ocho años terminaba en escombros tras ser demolida por orden de Miguel Ignacio (Sergio Galliani).

La ficción cerró con 41,3 puntos de ráting. Ocupó el primer lugar del ránking de programas más vistos de la señal abierta, posición que mantuvo durante los casi ocho años que estuvo al aire.

Gran audiencia

La primera temporada que se estrenó el 30 de marzo de 2009 fue uno de los programas más vistos con un promedio de 30 a 40 puntos de ráting.

La segunda entrega, cuando Claudia disparó contra ‘Peter’, alcanzó picos de 52 en el sector A/B y un promedio de 44 puntos.

La tercera temporada estrenó el 28 de febrero de 2011 con una audiencia de 42,5 puntos.

La cuarta temporada estrenó el 27 de febrero de 2012, con 38,3 puntos.

La quinta temporada estrenó el 4 de marzo de 2013 con 35,6 puntos. El final de temporada promedió 32.7 en su primera hora y 38.9 en su segunda hora.

La sexta temporada estrenó el 3 de marzo de 2014 con 30.9 puntos. El final de la sexta temporada registró 39.2 puntos de índice de audiencia con picos de 49.

La séptima temporada estrenó el 2 de marzo de 2015 con 36 puntos. Por transmisiones como la Copa América, los Juegos de Toronto y la Champions, la serie se estableció en el horario de las 8.30pm. El final de temporada logró 39.2 puntos de índice de audiencia y llegó a picos de 49 puntos en el sector D/E.

La octava temporada estrenó el 29 de febrero de 2016 con 37,1 puntos.

