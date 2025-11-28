Alessia Montalbán inició su nueva etapa en redes sociales con un story time sobre su negocio y, de paso, aprovechó para contar detalles del motivo por el que ya no cree en “príncipes azules”. Ante esto, Yesenia lo tomó personal y planeó una respuesta similar en “Al fondo hay sitio”.

Tras enterarse del video viral de Alessia, Yesenia hizo lo propio y respondió con un contundente story time hablando de su relación con Jimmy Gonzales y cómo su ex era una persona “tóxica”.

Tras escuchar el descarto de la vendedora de quesos en la casa de los Gonzales, Alessia aseguró que le dará guerra a la novia de Jimmy.

Yesenia se vengará de Alessia con un video donde la califica de tóxica. (Foto: Captura de video)

En un nuevo adelanto de “Al fondo hay sitio” se puede ver cómo reaccionará Alessia ante el nuevo video de Yesenia y también se muestra la respuesta de la actual novia de Jimmy Gonzales, quien aparece en el restaurante de la joven chef.

“No hay nada más peligroso que dos rivales… Y menos cuando usan las redes. Alessia y Yesenia llevarán la pelea a otro nivel ¿Quién ganará esta nueva batalla?”, señala la leyenda del avance en redes sociales.

Estos detalles serán revelados en la serie “Al fondo hay sitio”, que se emite de lunes a viernes, inmediatamente después de “Esto es guerra”.