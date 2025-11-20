La trama de “Al fondo hay sitio” dio un giro inesperado cuando Jimmy le propuso matrimonio a Yesenia, esto mientras Alessia Montalbán se negó a casarse con Juan Pablo. Ahora, la hija de Diego Montalbán vivió un duro golpe al ver a su expareja, por quien todavía siente amor, comprometerse con Yesenia.
En el reciente episodio de la serie de América Televisión, la joven chef llegó a casa de la familia Gonzáles con la intención de hablar con Jimmy y contarle sus sentimientos; sin embargo, no logró hacerlo y regresó a su casa.
LEE: “Al fondo hay sitio”: Juan Pablo sorprende a Alessia con inesperada pedida de matrimonio
Horas después, Alessia intentó volver a buscar a Jimmy; sin embargo, se dio con la sorpresa que había una celebración en casa de los Gonzales: nada menos que la pedida de mano del emprendedor con su novia Yesenia.
Ante esto, Alessia no pudo contener las lágrimas y quedó devastada por la situación. Rápidamente, la joven Montalbán regresó a su casa entre lágrimas.
Tras encerrarse en su habitación, Cristóbal llegó para intentar consolar a su hermana, pero se encontró con la difícil situación de que Alessia había visto el compromiso de Jimmy y Yesenia.
MÁS INFORMACIÓN: “Al fondo hay sitio”: Yesenia perdonó infidelidad de Jimmy con Alessia
Lo que sucederá entre Jimmy y Alessia todavía es una incógnita que será revelada próximamente en la serie “Al fondo hay sitio”, que se emite de lunes a viernes, inmediatamente después de “Esto es guerra”.
TE PUEDE INTERESAR
- “Al fondo hay sitio”: Juan Pablo y Jimmy protagonizan intensa pelea en la calle
- ¿Mayra Couto volverá a Al Fondo Hay Sitio? Esto reveló la actriz sobre su posible regreso a la serie: “Sería bonito hacer...”
- Magdyel Ugaz sobre la salud de Gustavo Bueno: “Se está recuperando cada día más”
- Brenda Matos, ‘Kimberly’ de “AFHS”, cuenta detalles del reencuentro con su madre tras 22 años
- Ralph Armon celebra el éxito viral de “Nació el Amor” y que sus temas suenen en “Al fondo hay sitio”
Contenido sugerido
Contenido GEC