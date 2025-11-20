La trama de “Al fondo hay sitio” dio un giro inesperado cuando Jimmy le propuso matrimonio a Yesenia, esto mientras Alessia Montalbán se negó a casarse con Juan Pablo. Ahora, la hija de Diego Montalbán vivió un duro golpe al ver a su expareja, por quien todavía siente amor, comprometerse con Yesenia.

En el reciente episodio de la serie de América Televisión, la joven chef llegó a casa de la familia Gonzáles con la intención de hablar con Jimmy y contarle sus sentimientos; sin embargo, no logró hacerlo y regresó a su casa.

Horas después, Alessia intentó volver a buscar a Jimmy; sin embargo, se dio con la sorpresa que había una celebración en casa de los Gonzales: nada menos que la pedida de mano del emprendedor con su novia Yesenia.

Alessia rompe en llanto al ver la pedida de mano de Jimmy y Yesenia en "Al fondo hay sitio". (Foto: Captura de video)

Ante esto, Alessia no pudo contener las lágrimas y quedó devastada por la situación. Rápidamente, la joven Montalbán regresó a su casa entre lágrimas.

Tras encerrarse en su habitación, Cristóbal llegó para intentar consolar a su hermana, pero se encontró con la difícil situación de que Alessia había visto el compromiso de Jimmy y Yesenia.

Alessia rompe en llanto al ver la pedida de mano de Jimmy y Yesenia en "Al fondo hay sitio". (Foto: Captura de video)

Lo que sucederá entre Jimmy y Alessia todavía es una incógnita que será revelada próximamente en la serie “Al fondo hay sitio”, que se emite de lunes a viernes, inmediatamente después de “Esto es guerra”.