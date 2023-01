La nueva temporada de “Al fondo hay sitio” continúa presentando los problemas que atraviesan Alessia Montalbán (Karime Scander) y Jimmy González (Jorge Guerra) para formalizar su relación sin alertar a sus familias.

Mientras el joven integrante de la familia González presiona para revelar al mundo su relación, la hija de Diego Moltabán se muestra firme en su posición de mantenerlo en secreto para evitar comentarios al respecto. Además, en el último adelanto se puede ver una sincera confesión de Alessia.

Y es que, tras reunirse nuevamente en un parque, Jimmy le reclama a Alessia por haberse “echado para atrás” y no confirmar su relación, a lo que ella responde de forma contundente: “Cocinar es mi sueño y no puedo dejarlo de lado por un chico que me gusta un montón”.

Esto sucede luego que Diego Montalbán le ofreciera a su hija la posibilidad de irse a estudiar a Europa y luego administrar el presunto restaurante que quiere abrir en Dubai. Al parecer, la historia de amor de los jóvenes tendrá que sobrepasar diversas etapas.

Por otro lado, el adelanto también muestra cómo la familia González descubre la verdad tras el jeque árabe ‘Mojamel’, quien fue señalado por ‘Koki’ como un estafador. Además, se muestra el regreso de ‘July’ a la casa Maldini.

La décima temporada de “Al fondo hay sitio” estrenó con una repetición del episodio navideño hace un par de semanas. La serie puede ser vista a través de la señal de América Televisión, de lunes a viernes, a las 8:40 p.m.

