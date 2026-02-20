Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

“Al fondo hay sitio” anuncia su regreso a la televisión con impactante video de intriga. (Foto: Captura de video)
“Al fondo hay sitio” anuncia su regreso a la televisión con impactante video de intriga. (Foto: Captura de video)
Por Redacción EC

El final de la temporada 2025 de “Al fondo hay sitio” generó una gran polémica con la muerte de ‘Miguel Ignacio de las Casas’. Ahora, la familia Gonzales anunció el regreso de la serie con un avance de intriga, donde buscan hallar al responsable de asesinar al popular ‘Nachito’.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

“Al fondo hay sitio” anuncia su regreso a la televisión con impactante video de intriga
Series

“Al fondo hay sitio” anuncia su regreso a la televisión con impactante video de intriga

“House of the Dragon” promete una gran batalla en el primer tráiler de su tercera temporada
Series

“House of the Dragon” promete una gran batalla en el primer tráiler de su tercera temporada

“Es natural que sea celosa con su obra”: Por qué la autora de “Como agua para chocolate” critica su propia serie
Series

“Es natural que sea celosa con su obra”: Por qué la autora de “Como agua para chocolate” critica su propia serie

Disney celebrará los 20 años de ‘Hannah Montana’ con un especial junto a Miley Cyrus
Series

Disney celebrará los 20 años de ‘Hannah Montana’ con un especial junto a Miley Cyrus