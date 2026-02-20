El final de la temporada 2025 de “Al fondo hay sitio” generó una gran polémica con la muerte de ‘Miguel Ignacio de las Casas’. Ahora, la familia Gonzales anunció el regreso de la serie con un avance de intriga, donde buscan hallar al responsable de asesinar al popular ‘Nachito’.

A través de las redes sociales de América Televisión se compartió el primer avance del 2026 de “Al fondo hay sitio”, donde la gran pregunta que se hacen los fans y la producción es: ¿Quién mató a Miguel Ignacio?

En el avance en mención se puede ver a distintos personajes de la casa Gonzales, entre ellos, Olinda Zapallal, Tito Lara, Joel Gonzales, María Paz Lara y Félix Panduro. Todos sentados alrededor de una mesa a punto de jugar una innovadora versión del juego de mesa Clue.

“Al fondo hay sitio” anuncia su regreso a la televisión con impactante video de intriga. (Foto: Captura de video)

Los integrantes de la casa Gonzales aparecen discutiendo y dando sus teorías sobre quien habría asesinado al personaje interpretado por Sergio Galliani.

“¡EL JUEGO COMENZÓ! Los Gonzales atan cabos y sacan sus propias conclusiones. El misterio crece y cada pista nos acerca a la verdad. Muy pronto se revelará quién es el responsable de la muerte de Miguel Ignacio”, señala el post en redes sociales.

El video finaliza con Gladys y Otto llorando mientras sostienen una fotografía de ‘Nachito’. Si bien no se reveló cuando volverá “Al fondo hay sitio” a la televisión, el avance confirma que será pronto.