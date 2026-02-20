“Al fondo hay sitio” anuncia su regreso a la televisión con impactante video de intriga

Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
El final de la temporada 2025 de “Al fondo hay sitio” generó una gran polémica con la muerte de ‘Miguel Ignacio de las Casas’. Ahora, la familia Gonzales anunció el regreso de la serie con un avance de intriga, donde buscan hallar al responsable de asesinar al popular ‘Nachito’.
