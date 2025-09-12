La serie “Al fondo hay sitio” sigue presentando el regreso de recordados personajes que, con el paso del tiempo, algunos quizás no recuerdan. Esta vez, el regreso de ‘Oto de las Casas’ causó una gran sorpresa en la familia Gonzales.

Tras recibir una carta notarial de Miguel Ignacio de las Casas, Gladys decide volver a Las Nuevas Lomas, pero esta vez acompañada de su hijo ‘Oto’, quien hasta el momento no había aparecido desde hace varios años, cuando todavía era un niño pequeño.

Ahora, Gladys llegó al terminal de buses acompañada de un joven de 13 años, quien no tuvo reparos en presentarse como ‘Oto’, el recordado hijo de Gladys y Miguel Ignacio.

Así fue el regreso de ‘Oto’, el hijo de Miguel Ignacio y Gladys. (Foto: Captura de video)

Fiel a su estilo, ‘Tito’ se mostró sorprendido y un poco decepcionado, ya que el ‘Oto’ que recordaba era diferente.

“Pero, tú no pareces Oto. No, no, yo recuerdo que Oto tenía el pelo lacio hasta medio rubio y también era más guapo”, dijo Tito, por lo que Gladys no dudó en salir en defensa de su hijo.

De esta manera, ‘Oto’ se sumó a la serie y se espera que pronto viva nuevas aventuras al lado de la familia Gonzales. Eso sí, antes tendrá que reencontrarse con su padre Miguel Ignacio de las Casas en “Al fondo hay sitio”.