“Al fondo hay sitio” es una de sus creaciones más queridas, y sus productores, técnicos y actores son como sus hijos. Con mirada de padre, vigilante, incondicional y amorosa, Efraín Aguilar Pardavé (Lima, 1944) contempla la actual temporada de la serie que tiene a Gigio Aranda en la dirección y a Estela Redhead en la producción. Celebra el éxito de sintonía y aunque reconoce que los “extraña mucho” y que le gustaría compartir con el equipo, aclara que es “enemigo de las reposiciones”.

La hilarante historia de los Maldini y los Gonzales se estrenó el 30 de marzo del 2009 y finalizó el 5 de diciembre del 2016 contando con 8 temporadas. Luego de 6 años, el 22 de junio del 2022, promovida por la nostalgia nació una nueva entrega, la cual está actualmente al aire.

Su historia de éxito

De padre trujillano y madre huanuqueña, Aguilar Pardavé vivió en un callejón, en la cuadra cuatro de la calle Sáenz Peña, en Magdalena. Al frente del popular callejón conocido como Cañete chico. Vendió carbón, verduras, avisos luminosos, descargó cajones de frutas en la madrugada, cargó arena, limpió farmacias. Hizo de todo, pero se quedó con el arte. Es profesor, actor, director, productor de televisión y teatro, y virtual regidor de la Municipalidad de Lima.

En su barrio lo llamaban ‘Peti’, por petiso; en el colegio ‘enano Aguilar’, en el Grupo de Teatro Histrión, ‘Pinocho’, y cuando llegó a la televisión, ‘Betito’. “Las champas nunca me han molestado, tengo correa”, asegura.

En "Risas y salsa", Efraín Aguilar interpretó a Betito, un niño pícaro y travieso. (Foto: archivo histórico de El Comercio)

Sus primeros trabajos en las tablas fueron de tramoyista, iluminador, utilero y apuntador. Aprendió de su maestro de teatro César Urueta Alcántara, la puntualidad, disciplina y el respeto. “Los cinco soles que me daban me permitieron alimentarme y estudiar en la universidad. Luego ingresé al instituto pedagógico nacional con un buen puntaje y me becaron”, destaca el artista de 78 años.

“Tulio Loza me llevó a la televisión en 1978 para hacer ‘Telecholo’, en Canal 4, luego de que junto a Augusto Polo Campos, me viera en el teatro, detrás de las cajas, orientando y guiando a los actores. Apostaron por mí porque mis recomendaciones funcionaban”, recuerda el creador de exitosas producciones de la televisión peruana.

En "Risas y salsa" además de actuar, era productor y director. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)

─¿Es verdad que al principio subestimabas la televisión?

Y no solo yo, muchos actores de primerísimo nivel también lo hacían, pero después todos nos dimos cuenta que en la televisión estaba la subsistencia, los ingresos para poder vivir dignamente. La gran mayoría de actores de esa época pasamos del teatro a la pantalla chica con éxito y buenos sueldos.

─Luego de producir sintonizados espacios de humor como “El Enchufe” y “Risas y salsa”, inicias la era de las ficciones con “Taxista Ra Ra” y “1000 Oficios”. ¿Cómo fue el proceso?

En ese tiempo, a Ernesto Schutz (exadministrador de Panamericana TV), quien había cancelado “Risas y salsa”, le propuse hacer teleseries, un programa con un elenco estable que tenía comienzo, pero no se sabía cuándo iba a terminar. “1000 Oficios” duró tres años porque se pelearon los administradores del canal, de no haber sido así, probablemente hubiese continuado más tiempo. Luego vinieron “Así es la vida” y “Al fondo hay sitio”, entre otras producciones.

─¿Cuándo se suma Gigio Aranda a tu equipo?

Yo venía trabajando con el mismo equipo de producción desde 1996, estaba Estela Redhead, pero la guionista era Mabel Duclós. En ese entonces, el canal me pide buscar un nuevo libretista porque Mabel renunció porque le negaron un aumento de sueldo. Al enterarse de eso, Estela, muy tímidamente, me cuenta que su enamorado es libretista y escribe muy bien. Era Gigio y resultó ser buenísimo, entendió a la perfección la idea que le planteé, nunca califiqué su trabajo, solo me limité a darle algunas indicaciones. Es un guionista de exportación, tiene un talento bárbaro, natural y cariño por lo que hace. Trabajar con él es tener asegurada la mitad del éxito. Nos reíamos mucho cuando trabajábamos juntos.

─¿Han conversado sobre la nueva temporada de “Al Fondo Hay Sitio”?

No ha habido ningún acercamiento, pero estoy contento por ellos porque están liderando el rating. Los quiero como si fuesen mis hijos.

Gigio Aranda, director general de la actual temporada de "Al fondo hay sitio" . (Foto: archivo El Comercio)

─¿Los extrañas? ¿Te gustaría formar parte del equipo?

Por supuesto que los extraño, y mucho. Me gustaría estar ahí, pero las circunstancias no están dadas y hay que saber aceptarlas.

─¿Qué fue lo primero que pensaste, cuando te enteraste que “Al fondo hay sitio” tendría una nueva temporada?

En realidad, no me entusiasmé mucho con hacer la nueva serie porque soy enemigo de las reposiciones.

─¿Has visto el programa? ¿Qué te parece?

Como estoy en el teatro Jade dando clases o ensayando algunas obras o teniendo funciones, solo he podido ver algunos capítulos, y lo que he visto me encantó. Lo único que tendría que decir, y espero que Gigio no se moleste, es que falta muñeca de actuación. Me da pena porque tengo ahí a dos chicas que tienen mucho talento para dirigir, son directoras por excelencia. No se trata de preparar solo actores, también camarógrafos, sonidistas....

─¿Qué opinas del trabajo de los actores nuevos? ¿Ha sido una buena elección?

Eso no podría calificarlo yo; pero creo que necesitan prepararse, estudiar, leer más. En los inicios de “Al fondo hay sitio” actores como Mayra Couto o Nataniel Sánchez tenían talento y ganas de hacer bien las cosas. Para el papel de Mayra habían chicas más lindas, pero yo busco talento. Erick Elera era feo cuando comenzó y ahora es hermoso. La televisión te transforma (Risas).

─¿Cuál sería para ti el final ideal de “Al fondo hay sitio”?

Pienso que se terminó en el momento indicado, con el final que le dio Gigio era suficiente. No estoy diciendo que ahí debió terminar la serie, sino dadas las circunstancias, porque la serie se cortó por necesidad, porque se acabó el contrato con el local donde se estaba grabando y había que dejarlo de todos maneras, por más voluntad de continuar que había. Pero pudo más el sentido de la nostalgia de querer volver a poner la serie, y acertaron porque tiene éxito.

─¿Consideras que el alumno superó al maestro?

Nunca fui el maestro de Gigio, no puedo asignarme algo que no es. Gigio tiene talento para regalar y espero que siga así.

─¿La idea de “Al fondo hay sitio” fue tuya”? ¿La marca te pertenece legalmente?

La idea nace de “Las vecinas de Ate y La Molina”, un sketch que hacían Carlos Álvarez y Jorge Benavides. La historia funcionó muy bien, tuvo éxito y el mérito fue de todos, no solo mío. No se puede atribuir el éxito a una sola persona. En cuanto a la marca es del canal, no me pertenece.

─¿Qué sentiste cuando tu foto como el patriarca de Los Gonzales apareció en una de las ediciones de la novena temporada?

Fue bonito, me sentí presente “sin querer queriendo”, como dice El Chavo.

─Alejado de la televisión, ¿a qué te estás dedicando?

Siempre he dicho que tengo varias pasiones en mi vida, me encanta la televisión, amo el teatro, pero lo que nunca dejaré de hacer es enseñar. Me apasiona formar gente, ver a mis alumnos aunque sea como extras en alguna producción. Estoy dictando talleres de actuación en el teatro Jade para niños, jóvenes y adultos.

─¿Es verdad que Gisela Valcárcel fue tu alumna?

Sus primeros pasos los hizo conmigo porque hemos trabajado juntos, pero no ha sido mi alumna en las aulas. Estaba empecinada por aprender, era terca, disciplinada, llegaba temprano al teatro para ensayar, era muy responsable.

─¿Tienes planes de actuación?

Me encantaría actuar, amo la actuación, pero por el momento no tengo nada. Quien me dio la oportunidad de actuar fue Pepe Vilar y quienes me apartaron de la actuación fueron los directores y productores que decían que tenía liderazgo para sacar adelante proyectos y que debía estar detrás de cámaras.

─¿Piensas regresar a la televisión?

Tengo un proyecto que lo tiene Canal 4, si hasta que termine mi contrato, a fin de año, no deciden hacerlo, lo presentaré a otro canal. Tengo el material, el entusiasmo, la experiencia y un grupo de nuevos actores. De hecho uniré talentos nuevos con experimentados.

─¿Qué sueños tienes por cumplir?

Me queda poco tiempo para trabajar, pienso que estaré activo unos diez años más. Quiero producir y producir..., no pierdo las esperanzas de seguir haciendo esto que me apasiona.

Taller de verano Efraín Aguilar inicia su Taller de Formación Actoral de verano para niños, jóvenes y adultos, el 9 de enero del 2023. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 7 de enero. INSCRIPCIONES Vía telefónica al 998497613 y 923931237 Vía WhatsApp al 989088126. Vía Facebook e Instagram.