Tras enterarse que su expareja se comprometió, Jimmy Gonzales protagonizó un emotivo encuentro con Alessia Montalbán en las calles de Las Nuevas Lomas. En “Al fondo hay sitio”, el joven integrante de la familia Gonzáles le dio sus mejores deseos a su ex, quien se comprometió con Juan Pablo.

El hecho sucedió mientras Alessia estaba corriendo por las calles aledañas a su casa, cuando se cruzó con Jimmy, quien aprovechó el encuentro para felicitarla por su próxima boda con Juan Pablo.

Al encontrase, ambos sostuvieron una pausada conversación y Jimmy se encargó de preguntarle detalles a su expareja sobre su boda. Al consultarle por la fecha, Alessia atinó a decir: “pronto”.

Jimmy felicitó a Alessia por su compromiso con Juan Pablo en "Al fondo hay sitio". (Foto: Captura de video)>

“¿Por qué tan apurados?”, dijo Jimmy Gonzáles, a lo que Alessia aseguró que no era apuro, sino “ganas de iniciar una vida juntos. ‘Juanpi’ y yo estamos bien contentos”.

Finalmente, ambos se desearon lo mejor con sus respectivas parejas, Alessia con Juan Pablo y Jimmy con Yesenia.

“Te deseo, les deseo lo mejor”, dijo Jimmy antes de despedirse, a lo que Alessia agregó: “a ti también con Yesenia, les deseo lo mejor”.

Cabe resaltar que, hace algunos días en “Al fondo hay sitio”, Alessia y Jimmy protagonizaron un efusivo beso antes de la inauguración de la cafetería “La flor de la canela”. Sus respectivas parejas se enteraron del beso, pero lograron perdonar a los confundidos personajes.