Jimmy felicitó a Alessia por su compromiso con Juan Pablo en "Al fondo hay sitio". (Foto: Captura de video)>
Jimmy felicitó a Alessia por su compromiso con Juan Pablo en "Al fondo hay sitio". (Foto: Captura de video)>
Redacción EC
Redacción EC

Tras enterarse que su expareja se comprometió, Jimmy Gonzales protagonizó un emotivo encuentro con Alessia Montalbán en las calles de Las Nuevas Lomas. En , el joven integrante de la familia Gonzáles le dio sus mejores deseos a su ex, quien se comprometió con Juan Pablo.

El hecho sucedió mientras Alessia estaba corriendo por las calles aledañas a su casa, cuando se cruzó con Jimmy, quien aprovechó el encuentro para felicitarla por su próxima boda con Juan Pablo.

LEE: “Al fondo hay sitio”: Juan Pablo y Jimmy protagonizan intensa pelea en la calle

Al encontrase, ambos sostuvieron una pausada conversación y Jimmy se encargó de preguntarle detalles a su expareja sobre su boda. Al consultarle por la fecha, Alessia atinó a decir: “pronto”.

Jimmy felicitó a Alessia por su compromiso con Juan Pablo en "Al fondo hay sitio". (Foto: Captura de video)>
Jimmy felicitó a Alessia por su compromiso con Juan Pablo en "Al fondo hay sitio". (Foto: Captura de video)>

“¿Por qué tan apurados?”, dijo Jimmy Gonzáles, a lo que Alessia aseguró que no era apuro, sino “ganas de iniciar una vida juntos. ‘Juanpi’ y yo estamos bien contentos”.

Finalmente, ambos se desearon lo mejor con sus respectivas parejas, Alessia con Juan Pablo y Jimmy con Yesenia.

MÁS INFORMACIÓN: “Al fondo hay sitio”: Juan Pablo y Jimmy protagonizan intensa pelea en la calle

“Te deseo, les deseo lo mejor”, dijo Jimmy antes de despedirse, a lo que Alessia agregó: “a ti también con Yesenia, les deseo lo mejor”.

Jimmy felicitó a Alessia por su compromiso con Juan Pablo en "Al fondo hay sitio". (Foto: Captura de video)>
Jimmy felicitó a Alessia por su compromiso con Juan Pablo en "Al fondo hay sitio". (Foto: Captura de video)>

Cabe resaltar que, hace algunos días en “Al fondo hay sitio”, Alessia y Jimmy protagonizaron un efusivo beso antes de la inauguración de la cafetería “La flor de la canela”. Sus respectivas parejas se enteraron del beso, pero lograron perdonar a los confundidos personajes.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC