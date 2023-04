Cuando parecía que la historia de amor entre Jimmy (Jorge Guerra) y Alessia (Karime Scander) no tendría solución en “Al fondo hay sitio”, el hijo de ‘Charito’ sufrió un accidente y la joven chef Montalbán no pudo evitar preocuparse por él, al punto de llegar a su casa para verlo y ayudarlo a comer mientras este no pueda hacerlo por sí mismo.

En un reciente adelanto de la serie de América Televisión se puede ver como ‘Alessia’ se preocupa por su expareja y el hijo de ‘Charito’ le pide que evalúe la posibilidad de darle “una nueva oportunidad” en el amor.

“Alessia, si es que sobrevivo, ¿me darías otra oportunidad?”, se le oye decir a Jimmy, quien espera retomar su relación con la hija de Diego Montalbán.

“Cuidado con los oportunistas y cuidado con los chantajes. ¿Alessia le dará otra oportunidad a Jimmy? ¿Claudia le mandará los videos a Francesca? No te pierdas Al Fondo Hay Sitio”, es la leyenda que acompaña el adelanto de la serie.

Por otro lado, el avance de la serie también muestra a Diego Montalbán muy preocupado al ver que ‘Victoria’ (alias de Claudia Llanos) le envió un video que dejaría al descubierto su infidelidad. Por si fuera poco, Francesca aparece en la escena muy molesta.

La nueva temporada de “Al fondo hay sitio” continúa demostrando porque la serie sigue en vigencia después de tantos años. La ficción se emite a través de la señal de América Televisión, de lunes a viernes, a las 8:40 p.m.

AFHS: Jimmy sufrió terrible accidente al intentar sorprender a Alessia