Alessia Montalbán estaba a punto de casarse con Juan Pablo en “Al fondo hay sitio”; sin embargo, la hija de Diego se arrepintió en el altar y lloró desconsoladamente al confesar que no ama al argentino, por lo que no podía contraer matrimonio para luego irse a vivir a Londres.
En el altar, Alessia Montalbán no pudo completar sus votos matrimoniales y le dijo a ‘Juanpi’ que no quería casarse porque no lo amaba y no podía hacerle eso. Ante la sorpresa de todos, la joven chef intentó irse del lugar, pero fue detenida por Juan Pablo.
El argentino, fiel a su orgullo, explotó contra Alessia Montalbán y expresó su malestar con un fuerte mensaje que captó la atención de familiares e invitados a la ceremonia.
“Quédate con tu familia, con tu apellido, con tu estatus, con tus caprichos e indecisiones”, empezó diciendo el personaje de Fernando Niño.
“Haz lo que quieras de tu vida, total si te sale mal, tu papito y abuela te pueden comprar otra. Me cansé de luchar por un imposible, Alessia. Y sabes que es lo peor de todo, me cansé de luchar solo porque nunca pusiste nada de tu parte. Quédense todos, me cansé de este juego, disfruten de la fiesta y coman rico, que para eso son buenos ustedes”, agregó furioso antes de irse.
De esta manera, Alessia Montalbán se quedó en la ceremonia llorando y fue abrazada por sus familiares. Por su parte, Jimmy Gonzales, su expareja, hacía todo lo posible por llegar a detener el matrimonio; sin embargo, fue descubierto por su pareja Yesenia.
