La serie “Al fondo hay sitio” presentó una de las escenas más dramáticas de lo que va de la temporada. Juan Pablo, novio de Alessia Montalbán, se enteró de la infidelidad de su pareja con su ex, Jimmy Gonzales, a quien fue a buscar a su casa y lo golpeó fuertemente.

Tras enterarse que Alessia y Jimmy se besaron, Juan Pablo regresó a su trabajo y se mostró bastante eufórico con sus colegas, a quienes gritó sin reparo. Tras pensar un poco las cosas, decidió ir a la casa de los Gonzales para enfrentar al joven.

Al llegar a la casa de los Gonzales, Juan Pablo tocó con furia la puerta y fue Jimmy quien abrió. Sin dejarlo reaccionar, el argentino le dio un fuerte golpe y lo tumbó al suelo, para luego seguir golpeándolo.

Juan Pablo y Jimmy protagonizan intensa pelea en la calle en el último episodio de "Al fondo hay sitio". (Foto: Captura de video)

Entre gritos, el argentino le reclamó a Jimmy por seguir buscando a Alessja Montalbán, lo que provocó que la familia Gonzales y Yesenia Quesada, novia de Jimmy, saliera en su defensa. Ante esto, Juan Pablo le dijo a Jimmy que contara porque lo agredió y terminó revelando la infidelidad de Alessia.

Ante esto, Yesenia se mostró muy afectada y rompió en llanto, mientras Jimmy la buscaba para dar su versión de los hechos. Juan Pablo regresó a su auto y se fue manejando, mientras los Gonzales hicieron una reunión para increpar a Jimmy por su infidelidad.

Luego, Yesenia se fue de la casa y Jimmy la alcanzó en el parque, explicándole que el beso con Alessia solo fue para confirmar que ya no sentía nada por ella. Al final, la joven perdonó a Jimmy y anunciaron a su familia que seguían siendo enamorados.