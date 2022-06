La novena temporada de “Al Fondo Hay Sitio” se estrenará este miércoles 22 de junio a través de América TV. Los Gonzales y Los Maldini se reencontrarán nuevamente en pantalla para la alegría de miles de peruanos. Magdyel Ugaz, quien interpreta a Teresa Collazos, uno de los personajes más queridos por su gran carisma, participó en una rueda de prensa donde dio más detalles de su retorno.

Cabe recordar que en la última temporada, la popular Teresita descubrió que el padre de su hijo, Richard Wilkinson (Paco Bazán), la había abandonado con engaños debido a que no soportaba la presión por casarse. Es así como todos estos años ella ha cuidado a su hijo como madre soltera, aunque siempre con el apoyo de su familia.

“Mi personaje está más abierta que nunca, no pierde esa esencia de niña pese a que creció y ya es madre. Me muero de risa con lo que hace ella”, dice Ugaz, confirmado que pese a todos estos años su personaje no ha perdido la chispa que tanto la caracteriza. Además. no descartó que seguirá en la búsqueda del amor y hasta dijo que en un capítulo la ‘Tere’ se descargó una aplicación para citas. “Hay un episodio donde me aburro de todo y descargo Tinder. Con la Tere, todo puede pasar”.

Sobre su hijo en la ficción, ‘Richard Wilkinson Jr’, que será interpretado por el pequeño Rodrigo Barba, comenta que se han compenetrado muy bien y que la hace reír mucho. “Creo que le gusta mucho la Teresita, le gusta verme transformada, las plumas y los colores”.

Además, afirmó que pese a la corta edad de Rodrigo, este es muy inteligente y talentoso. “Es muy formalito y un pequeño maestro. Me encanta porque se presta para la actuación y todos saben que seguir a Los Gonzáles no es nada fácil. Somos un equipo, entre nosotros nos apoyamos e improvisamos, y que este niño haya entrado y siga este juego me parece interesante”.

Por último, se refirió al cariño que le tiene al personaje que interpretó por ocho años y ahora se muestra emocionada al vestir nuevamente sus estrambóticos trajes: “Estoy feliz de volver a ponerme los colores de la Tere, es un personaje que me ayudó en mi vida, me hizo mirar mi luz y mi juego. También ayudaba a muchas mujeres y esas son cosas que incluso hasta el día de hoy me dicen. Me parece hermoso que me sigan recordando y que podamos volver”.