La serie “Al fondo hay sitio” vuelve a inyectar una fuerte dosis de drama a los capítulos finales de su actual temporada. Esta vez, Macarena atraviesa un duro momento tras enterarse que Antonia Beltrán no es su madre, sino que es hija de la amante de su madre.

En el reciente capítulo de la serie, se puede ver como la hermana de Diego Montalbán encara a Antonio por no haberla amado en toda su vida, a lo que ella respondió sin piedad que no tenía que amar al “fruto de la traición” de su padre.

“Ya tiene que saber la verdad. ¿Te parece que estoy bromeando? No te parí. No eres mi sangre. Me preguntaste por qué nunca fui la madre cariñosa y abnegada que querías, pues esa es la única respuesta. No (eres adoptada) el señor Montalbán sí es tu padre y tu madre es la sinvergüenza con la que engañó”, señaló.

“Eres el fruto de una traición, de un engaño y no tengo por qué callarme, porque ya lo he hecho demasiado”, agregó la madre de Diego Montalbán, dándole la estocada final a la mujer que la llamó madre durante toda su vida.

AFHS: Macarena quedó destruida por dolorosa confesión de Antonia

Tras esta confesión, Macarena no pudo contener las lágrimas y la decepción y se desmayó. Finalmente, Diego la acompañó a su casa, no sin antes decirle que él si era su hermano y que la quiere mucho. Tras esto, el chef volvió para encarar a su madre; sin embargo, ella no reflexionó.

“Ya estoy harta de escucharla llamarme mamá. Cada mamá que sale de su boca me recuerda la peor vergüenza que viví en mi vida; sin embargo, nunca te faltó nada, tuviste todo lo que quisiste. Deberías agradecerme en vez de criticarme”, respondió Antonia Beltrán.

AFHS: Alessia cantó canción de amor para Jimmy y él la dejó sola