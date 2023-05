El reconocido actor Adolfo Chuiman ha revelado en una entrevista que está ansioso por regresar a la serie ‘Al Fondo Hay Sitio’ con su personaje ‘Peter’. Y es que por ahora no se sabe si el intérprete aparecerá en algún capítulo, pues está ausente desde aproximadamente dos meses.

“Aún no he conversado con el director de la serie. Lo único que sé es que a ‘Peter’ lo tienen secuestrado en un garaje, abandonado y con 20 candados porque la ‘Mirada de tiburón’ (Úrsula Boza) lo tiene arrinconado como si fuera una pieza de repuesto de carro. No sé cuándo vaya a regresar, todo depende de ellos (guionistas)”, expresó Chuiman al diario Trome.

Además reveló que pese a que recibió varias propuestas para películas y comerciales, él echa de menos las grabaciones con ‘AFHS’ y asegura que espera que “todo se arregle de una vez” para que ‘Peter’ regrese.

“Extraño las grabaciones. Es más, he tenido propuestas para hacer películas y un comercial por ahí, pero no he podido aceptar. Prefiero guardarme para la serie, Dios quiera que todo se arregle de una vez y que vuelva mi personaje. No es fácil que regrese, pues no se trata de que vuelva nomás, sino tiene que regresar con algún argumento. Es difícil para los libretistas que reingrese así nomás, sin haber ningún motivo o destape”, dijo el artista.

También indicó que los fanáticos de la serie le “piden a gritos que regrese”, por ello está a la espera de que lo llamen. Recalcó que se está cuidando mucho para evitar enfermarse ya que hace poco estuvo delicado de salud debido al cambio de clima.