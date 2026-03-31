Lo que parecía ser el misterio más grande la temporada fue revelado a pocas semanas del estreno de “Al fondo hay sitio”. Esta vez, ‘Olinda’ fue la encargada de divulgar el gran secreto que viene ocultando por bastante tiempo ‘Don Gilberto’. El patriarca de los Gonzales tiene otra familia.

Durante un Bingo en la casa de los Gonzales, la familia estaba reunida mientras 'Olinda’ era la encargada de decir los números y letras del juego; sin embargo, cada letra era una indirecta hacia ‘Don Gilberto’.

Pese a sus esfuerzos, la familia Gonzales no captó las indirectas de ‘Olinda’, lo que le generó una gran frustración, al punto de que gritó el secreto de ‘Don Gilberto’ sin mayor reparo.

“G, ha salido la G de Gilberto tiene otra familia”, gritó ‘Olinda’, provocando la sorpresa de todos en la casa.

Olinda no pudo guardar más el secreto de Don Gilberto y lo contó a toda la familia. (Foto: Captura de América Televisión)

Ante esta difícil situación, el personaje interpretado por Gustavo Bueno no tuvo mayor salida que guardar silencio y hacerse el dormido. ‘Olinda’ intentaba que la familia le crea, pero no obtuvo éxito.

Luego de la revelación, cada integrante de la familia decidió irse de la casa para continuar con sus rutinas; sin embargo, ‘Olinda’ intentó convencerlos de que se queden a escuchar la verdad, pero no logró retenerlos.

La familia Gonzales se mostró sorprendida ante la revelación de Olinda. (Foto: Captura de América Televisión)

Hasta el momento se desconoce cuál será el desenlace la historia de ‘Don Gilberto’ y su segunda familia, pero se espera que en los próximos días se revelen mayores detalles en la serie “Al fondo hay sitio”, que se emite de lunes a viernes a través de América Televisión.