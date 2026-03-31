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Don Gilberto quedó al descubierto en "Al fondo hay sitio" al revelarse que tiene otra familia. (Foto: Captura de América Televisión)
Don Gilberto quedó al descubierto en "Al fondo hay sitio" al revelarse que tiene otra familia. (Foto: Captura de América Televisión)
Por Redacción EC

Lo que parecía ser el misterio más grande la temporada fue revelado a pocas semanas del estreno de “Al fondo hay sitio”. Esta vez, ‘Olinda’ fue la encargada de divulgar el gran secreto que viene ocultando por bastante tiempo ‘Don Gilberto’. El patriarca de los Gonzales tiene otra familia.

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