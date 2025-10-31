“Al fondo hay sitio” presentó una intensa pelea entre Jimmy y Juan Pablo que terminó por revelar que el joven integrante de la familia Gonzales y Alessia Montalbán se dieron un beso. Yessenia escuchó esto y empezó a llorar, no sin antes salir corriendo para ser perseguida por Jimmy.

Tras enterarse de la infidelidad de su novio, Yesenia tomó la decisión de salir corriendo de la casa de los Gonzales; sin embargo, fue alcanzada por Jimmy, quien le pidió unos minutos para conversar y explicar su versión.

Yesenia escuchó el descargo de Jimmy y tras meditarlo por unos segundos decidió perdonar a su novio, sellando su reconciliación con un tierno beso.

Yesenia perdonó infidelidad de Jimmy con Alessia en "Al fondo hay sitio". (Foto: Captura de video)

Por su parte, Alessia Montalbán también habló con Juan Pablo y se disculpó por lo que hizo. Ante esto, el argentino dijo que estaba muy dolido por lo sucedido, pero que la perdonaba porque sentía amor hacia ella.

Juan Pablo y Jimmy se pelean

Tras enterarse que Alessia y Jimmy se besaron, Juan Pablo regresó a su trabajo y se mostró bastante eufórico con sus colegas, a quienes gritó sin reparo. Tras pensar un poco las cosas, decidió ir a la casa de los Gonzales para enfrentar al joven.

Al llegar a la casa de los Gonzales, Juan Pablo tocó con furia la puerta y fue Jimmy quien abrió. Sin dejarlo reaccionar, el argentino le dio un fuerte golpe y lo tumbó al suelo, para luego seguir golpeándolo.

Juan Pablo y Jimmy protagonizan intensa pelea en la calle en el último episodio de "Al fondo hay sitio". (Foto: Captura de video)

Entre gritos, el argentino le reclamó a Jimmy por seguir buscando a Alessja Montalbán, lo que provocó que la familia Gonzales y Yesenia Quesada, novia de Jimmy, saliera en su defensa. Ante esto, Juan Pablo le dijo a Jimmy que contara porque lo agredió y terminó revelando la infidelidad de Alessia.