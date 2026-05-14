Una vez confirmado su retorno con aquel “Fina ha vuelto” lanzado en febrero de este año, la expectativa fue creciendo entre los fans, así como los rumores sobre lo que traerá la historia de Fina junto a Marta de la Reina, personaje interpretado por Marta Belmonte, en esta tercera temporada.

¿Habrá #Mafin para rato? Esto nos contó Alba Brunet en entrevista con El Comercio.

-Hay muchas cosas que quisiera preguntarte. Empecemos por esos detalles alrededor de tu partida y regreso que los fans de la serie quisieran conocer. Cuéntame cómo se planteó ¿Qué hablaron a nivel de guion? ¿Se tomó como una pausa desde el principio?

Evidentemente el personaje de Fina tuvo que partir de una manera un poco forzada porque yo también necesitaba hacer una pausita por el tema del embarazo y para poder parir y poder pasar los primeros meses con mi bebé. Desde el primer momento yo tenía claro que si todo era posible y todo iba bien y mis primeros meses de maternidad eran fáciles y lo veía posible, me apetecía volver a la serie para retomarlo y para no dejar al personaje con este final tan desgraciado. Entonces sí, mi idea siempre fue eso, pero es verdad que la productora en ese sentido lo ha puesto todo muy fácil y en todo momento esperó a que yo tuviera el bebé y viera cómo me estaba adaptando a la nueva situación y ver si yo seguía con ganas y con la intención de volver y así fue. Me vi capaz y dije, “tengo muchas ganas de seguir trabajando y poder maternar y trabajar”, que era un sueño mío de poder compaginar las dos cosas y realmente ha sido como el entorno perfecto para poder para hacerlo.

Alba Brunet, grabando la escena de su regreso a Sueños de Libertad. / Manuel Fiestas Moreno

-¿Y cómo fue ese regreso? He visto algunas fotos por ahí, por las imágenes que han compartido. Veo mucho cariño. Tú dijiste que fue “Como volver a casa”.

Fue precioso porque, sí, la sensación real fue de volver a casa. Es verdad que mi mente y mi cuerpo había desconectado muchísimo porque además habían pasado muchas cosas en mi vida, pero fue por poner un pie en plató y empezar a ver a todas las personas, a todos mis compañeros con esa ilusión de verme, con esos abrazos que me daban, con con ese cariño que que me transmitían que vamos, es que yo estaba radiante de felicidad y y era el primer día que me separaba de Ray, de mi bebé, tantas horas y pensé, él está en buenas manos y yo soy muy feliz también de poder hacer esto, así que creo que estoy donde tengo que estar.

Marta Belmonte y Alba Brunet en una escena de la tercera temporada de Sueños de Libertad. / Manuel Fiestas Moreno

-¿Y ese reencuentro con Marta Belmonte? Me imagino que han tenido tiempo de charlar a solas de la vida, de sus personajes?

Sí, muchísimo. Hemos hablado una barbaridad todo el rato, en cada secuencia estamos hablando de lo que les está pasando y de cómo se han transformado y de cómo se encaran las nuevas situaciones desde el nuevo lugar en el que se encuentran las dos. Y de todas formas yo con Marta (la actriz) he tenido vínculo siempre en todo momento. Le he estado pasando fotos del nene, me ha ido preguntando, ella también me iba compartiendo cosas suyas, o sea que hemos estado en contacto, no lo hemos perdido, pero sí que al llegar al plató nos cruzamos justo en la escalera, ella subía y yo bajaba y empezamos a gritar, “¡Wow, por fin!” y así fue.

Alba Brunet junto a su bebé junto y a Marta Belmonte durante las grabaciones de Sueños de Libertad. / Instagram

-Había mucha expectativa por tu vuelta a “Sueños de Libertad”. ¿Eres consciente de eso? Hace poco se reveló la escena de tu regreso y X (antes Twitter) explotó.

Bueno, como no tengo Twitter, yo creo que hay una parte de mí que no es consciente, por eso yo creo que, de la real magnitud que tiene la expectación del regreso del personaje de Fina, creo que soy consciente un 20%. Sé que es algo muy esperado, me lo están transmitiendo así todos los seguidores, en la calle, que al final son los espectadores que nos mantiene en pie y es lo más importante para nosotras. Pero luego, si me pongo a pensar, como yo llevo una vida tan normal y tan común en realidad, si me pongo a pensar que todo esto es por un trabajo mío, creo que es tan bonito y tan grande la magnitud de lo que me provoca, que me cuesta como procesar por la ilusión precisamente y por lo increíble que está haciendo todo.

-Ha pasado mas de un año desde que conversamos sobre los caminos que quisieras que Fina tome, sugeriste que sea más independiente de Marta y justo al poco tiempo, surge este interés por la fotografía… ¿Conversaron sobre este giro? ¿No te lo esperabas?

Bueno, se va planteando poco a poco. Nosotros, de los guiones nos vamos enterando a medida que nos los van pasando. Muchas veces sí que tenemos conversaciones con los jefes y podemos hacer propuestas, pero al final ellos con el equipo de guión, que es un equipo muy bueno, muy especializado, ya saben muy bien lo que se hace, son los que toman las decisiones y a mí me pareció estupenda la idea de que ella tuviera una inquietud más allá de la vida clásica y tranquila y común que tenía en la colonia.

-¿Tú eres de tomar fotos, sabías manejar una cámara de estas?

No, mi madre cuando yo era pequeñita tenía una cámara reflex y alguna hacía, pero no tenía nociones de fotografía y estamos con todo el equipo de arte que me explican y me enseñan dentro de la velocidad a la que grabamos, pues cómo cambiar el carrete, cómo manipular la cámara, el foco, la posición y entonces bueno, sí que estoy intentando, pero al final es una cámara de atrezo.

Alba Brunet luciendo su nuevo modelo de cámara fotográfica junto a Daniel Tatay (Andrés) durante las grabaciones de Sueños de Libertad. / Instagram Alba Brunet

-Ahora que vuelve Fina, ¿Qué podemos esperar de ella? La veo mucho más madura, con más mundo, a nivel personal y profesional

Pues lo que yo puedo adelantar sin hacer spoilers es que Fina vuelve habiendo vivido mucho, mucho de muy bueno y mucho de muy malo. Y viene crecida, viene curtida, viene sabiendo muchísimo más de la vida y teniendo las cosas mucho más claras y ya se apuntó antes de que se fuera que ella estaba buscando cierta independencia y cierta forma de salir adelante de la forma más independiente posible, pero creo que esto se va a radicalizar más en este regreso. Entonces sí que va a ser una Fina mucho más crecida, con las cosas más claras y mucho más adulta y ganas de ser libre e independiente.

-Siguiendo con la trama, hay un muerto en el jardín de la casa la Mafinca, no sé si te acuerdas (risas).

¡Hombre!, no es que no me acuerde, es que no se para de hablar de Santiago.

-¿Crees que esa será una de las tramas que pesen en esta temporada?

-¡Claro!, es un peso grande, es un peso fuerte el hecho de tener la sensación aunque no lo hiciera a propósito y que fuera un accidente, de tener la sensación de que has matado a alguien, es un delito y que esta persona está enterrada en el jardín de tu casa o casa de Marta. Sí, evidentemente no se va a pasar por encima este tema, va a haber mucho de esto, sobre todo de arranque.

Alba Brunet y Marta Belmonte junto al cuerpo de Santiago, en una escena de la segunda temporada de Sueños de Libertad.

-Hablando de muertos, ayer se emitió la escena del sueño de Marta y verte en un cajón fue fuerte. ¿Cómo fue grabar esa escena?

Bueno, yo tenía la sensación de que me daría más impresión estar ahí dentro porque de pequeñita siempre me daba mucha impresión la imagen de las primeras personas muertas que yo vi en un ataúd y me acuerdo de la noche después de la primera persona que yo vi en un ataúd que no dormí pensando que a lo mejor un día yo tendría que estar ahí. Y me dio como cierto reparo meterme en el ataúd, pero al estar abierto y yo hice como el ejercicio de decir: “Es algo completamente ficcional, no te tienes que ir a ningún sitio raro”, resultó algo muy técnico. De hecho, me imaginé que era una cuna o un un carrito de bebé y pensé, “Bueno, esto tiene que ser como estar dentro de una cuna” pero las imágenes, recuerdo que mi madre no las quería ver.

-Volviendo a las especulaciones, Fina no vuelve sola. Se habla de una supuesta novia, amiga. ¿Podemos saber algo de eso?

Yo creo que puedo adelantar poco de esto. Simplemente diré que Fina en Argentina se ha dejado vivir también.

Alba Brunet, como Fina, en una escena de la tercera temporada de Sueños de Libertad. / Manuel Fiestas Moreno

-Y está Chloé también. Supongo que también habrá juego con ella

Claro. Al principio vamos a ver cómo se empiezan a relacionar Chloé y Fina, cómo afecta la llegada de Fina a la relación que tenían Chloé y Marta. Va a ser de repente un triángulo en el que va a haber muchas cosas que unos quieren y muchas cosas que otros no pero sí, habrá historia con este tema.

Antea Rodríguez interpretando a Chloé junto a Alba Brunet en su papel de Fina, en una escena de Sueños de Libertad. / Manuel Fiestas Moreno

-Se fue Candela (Cruz) justo cuando tú llegas, ¿tuvieron oportunidad de grabar algo juntas o o no?

Mira, esto es uno de los temas que más pena me dio de mi regreso a Sueños de Libertad verdad, porque es que además coincide que el capítulo en el que yo llego, ella se va. O sea, que está así de cuadrado. Me crucé con ella por los pasillos en maquillaje y peinado, durante dos días o tres que coincidimos pero bueno, no sabemos hasta cuándo. Yo siempre pienso que las cosas siempre pueden volver, si no es en este proyecto, en otro. Y en todo caso ella está viviendo un momento precioso también, así que también entiendo perfectamente que ella ahora mismo necesite ese espacio.

Alba Brunet junto a Candela Cruz e Isabel Moreno en una imagen que compartió en su cuenta de Instagram.

-¿Crees que hay #Mafin para rato como lo dijeron alguna vez?

Pues no lo sé. Esto, al final siempre es una incógnita. En todo caso, que se disfrute #Mafin en todo lo que haya y #Mafin ya es un ícono que perdurará en el tiempo, más allá del tiempo que sigamos contando esta historia.

Alba Brunet, grabando durante la tercera temporada de Sueños de Libertad. / Manuel Fiestas Moreno

-Bueno, esperemos que tenga un buen rato todavía, ¿no? Ahora que recién has regresado como para disfrutar un poco más de su historia juntas.

Esperemos que sí.