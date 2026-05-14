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Resumen

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Fina es uno de los personajes más queridos por los fans de "Sueños de libertad" (Atresplayer) y eso se hizo más que evidente desde agosto pasado, cuando Alba Brunet —la actriz que le da vida— decidió tomarse una pausa por su embarazo sin una fecha clara de vuelta, desatando entre los seguidores de #Mafin una ola de mensajes, teorías y expectativa sobre su eventual regreso.

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Entrevista