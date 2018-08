Alexis Bledel y el renacimiento que le dio "The Handmaid's Tale"

Por más de una década, Alexis Bledel fue más vinculada por el público a Rory, personaje de "Gilmore Girls", que a cualquier otro de sus trabajos (en 2016 incluso retomó el papel que la hizo famosa). No obstante, ella cobró nueva relevancia con el estreno de "The Handmaid's Tale", nominada al Emmy.

La actriz de ascendencia mexicana y argentina se hizo con el Emmy a Mejor actriz invitada en 2017 por el rol de Ofglen y ahora compite como Mejor actriz de reparto.

Nacida en Texas, de padres criados en Latinoamérica, se considera a sí mismo latina, y no aprendió inglés hasta que empezó la escuela. Hizo teatro por idea de su madre para que superara su timidez, actuó en obras hasta que la reclutaron como modelo, y estudio por un año en la Escuela de Artes de la Universidad de Nueva York.

En el año 2000, el rol de Rory Gilmore se hizo parte de su vida. Hija de Lorelai Gilmore (Lauren Graham), es vista asistir a la escuela, la universidad, y obtener trabajo como periodista, además de sus relaciones en el trayecto. El público desarrolló afecto por ellas, su curiosa amistad y sus agudos y veloces intercambios a lo largo de siete temporadas.

"Fue un particular tipo de entrenamiento. Me ayudó a memorizar diálogos rápido y entenderlos", contó en entrevista con E! News. "También me enseñó a dedicarle tiempo. Me dio una especie de fortaleza, así que siento que puedo entrar a trabajos con más confianza que cuando empecé", señaló Bledel.

Entre otros de sus créditos están su filme debut, "Tuck Everlasting" (2002), las películas "Sisterhood of the Travelling Pants" con Blake Lively, America Ferrera y Amber Tamblyn; y el thriller neo-noir "Sin City" (2005). En 2009 volvió a la TV en el último episodio del drama "ER", protagonizó la cinta "Post-Grad" y firmó con IMG Models.

Además de actuaciones en cintas independientes, le siguió "The Conspirator" (2010) de Robert Redford, con James McAvoy y Robin Wright; un protagónico en una serie de FOX con Jason Ritter que nunca vio la luz, y un elogiado rol de actriz invitada en "Mad Men", donde conoció al actor y su actual esposo Vincent Kartheiser.

La secuela de "Gilmore Girls" en Netflix sería sólo antesala de lo que vino en 2017: su premiado papel como Emily/Ofglen en "The Handmaid's Tale". Llamada la "antítesis" de Rory Gilmore, su rol en la adaptación de la aclamada novela homónima chocó al público, y le dio el primer Emmy de su carrera como Mejor actriz invitada.

Emily es una 'handmaid', de las pocas mujeres fértiles que restan en el régimen instaurado en lo que quedó de EE.UU. tras una guerra civil. Asignadas a casas de hombres poderosos y la élite, las handmaids son obligadas a procrear con ellos, y como las demás, Emily es despojada de su identidad y vuelta una extensión de su amo Glen ("Of Glen").

Renombrada Ofglen, se rehúsa a aceptar su rol de handmaid, y entra en confrontación y constantes castigos de parte de sus 'superiores'. "Para Emily, buscaba una especie de quietud y reserva, una fuerza contenida. Alexis dio vida a eso perfectamente", expresó Bruce Miller, el creador de la serie, sobre el ahora personaje regular de Bledel.

"Nunca pude predecir sobre las cosas que llegan a mí, sólo aparecen" manifestó la actriz, quien admitió que siempre quiso hacer trabajo dramático."Ha sido realmente satisfactorio, de una forma que no sabía que podía llegar a ser" expresó, "era un rol increíble y tan complejo. La historia era fascinante y con mucho por descubrir. Era inacabable... me intrigó inmediatamente."

"Amé lo increíblemente fuerte que es, en especial el impacto en la primera temporada de sus actos de rebeldía. Creo es algo de lo que puedo inspirarme", contó Bledel. "A veces pienso "¡oh, me gusta este personaje!" cuenta mientras ríe, "es divertido de interpretar porque es capaz de cualquier cosa, su camino puede ir en muchas direcciones, lo que es divertido para un actor porque te mantiene expectante".

Alexis Bledel este año competirá por su segundo Emmy, esta vez a Mejor actriz de reparto, junto a sus coestrellas Yvonne Strahovski y Ann Dowd, además de Thandie Newton ("Westworld"), Vanessa Kirby ("The Crown"), Millie Bobby Brown ("Stranger Things") y Lena Headey ("Game of Thrones").