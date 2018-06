Alfonso Herrera se incorpora al "remake" estadounidense de "La reina del sur"

El actor mexicano Alfonso Herrera se incorporará al reparto de "Queen of the South", la versión estadounidense de la popular serie "La reina del sur", informó el medio especializado The Hollywood Reporter.

El intérprete mexicano, conocido por sus roles en las series "Sense8" y "Rebelde" así como por el filme "La dictadura perfecta" (2014), había protagonizado en los últimos años "The Exorcist", producción para la pequeña pantalla que fue recientemente cancelada por la cadena Fox tras dos temporadas.

"Queen of the South", como "La reina del sur", se basa en la novela del escritor español Arturo Pérez-Reverte sobre el mundo del narcotráfico y cuenta con la brasileña Alice Braga como protagonista dando vida a Teresa Mendoza, un papel que en la serie original interpretó la mexicana Kate del Castillo.

Herrera se pondrá en la piel del asesino a sueldo Javier Gallegos en la tercera temporada, que se emitirá en USA Network a partir del 21 de junio.

"'Queen of the South' es increíble porque muestra a las mujeres siendo fuertes y poderosas en un universo dominado por los hombres. Teresa Mendoza y todas las mujeres que son parte de este grupo son antihéroes que han sobrevivido gracias a la corrupción y los fallos en nuestro sistema, lo que es evidente en nuestra realidad", dijo Herrera.

"Estoy muy feliz de trabajar con actores tan talentosos como Alice Braga y Hemky Madera y contar esta historia con un gran equipo", añadió.

Fuente: EFE