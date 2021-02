Conforme a los criterios de Saber más

Imagine que un día está con sus dos mejores amigos, entran a unos baños públicos y, cuando salen, todos los humanos han desaparecido. Y parece que los hubiesen arrancado de la faz de la tierra: quedan autos en medio de las pistas, tazas de café aún calientes y cigarrillos a medio fumar. Al comienzo puede sonar hasta divertido, sin tener que ocuparse del trabajo, de la familia o de las obligaciones como adulto. Pero aquello que, en un principio, se ve tan tranquilo, cómodo y sin problemas puede convertirse en uno de los peores “juegos” del mundo. Por este escenario apuesta la serie japonesa “Alice in Borderland”, estrenada a fines del 2020 en Netflix.

La producción de la plataforma de streaming está basada en un manga del mismo nombre creado por Haro Aso, que fue publicado entre 2010 y 2016. Es protagonizada por Kento Yamazaki, actor conocido por su rol como L en el ‘live-action’ de “Death Note” (2015). Él interpreta a Arisu (Alice, en la versión en español), un joven con gran amor por los videojuegos, quien dice que “siempre hay una solución para cada juego”. Junto a sus mejores amigos Karube (Keita Machida) y Chota (Yuki Morinaga) tendrán que pasar una serie de juegos de supervivencia, cuyas instrucciones son dadas a través de celulares. ¿La regla principal? Los que se nieguen a participar o pierdan, deben morir.

Este ‘live-action’ está dirigido por Shinsuke Satō, a quien se le conoce por sus proyectos en series de manga como “Bleach” y “Death Note”. Él colaboró con Yoshiki Watabe y Yasuko Kuramitsu para el guion. Se estrenó el 10 de diciembre de 2020 y el 24 del mismo mes se confirmó la segunda temporada. A continuación, explicamos por qué vale la pena apostar por “Alice in Borderland”, pero tranquilo, que lo haremos con la menor cantidad posible de ‘spoilers’.

Shinsuke Sato es un cineasta, guionista y diseñador de videojuegos japonés. Ha dirigido adaptaciones de películas de manga y anime, incluyendo "Gantz", "Bleach", "Inuyashiki" y "Kingdom". (Foto: Netflix)

1. EL ORIGEN DEL JUEGO

A medida que Arisu se adentra en el juego, va conociendo a otras personas atrapadas en esta nueva realidad. Una de estas es Usagi (Tao Tsuchiya), una joven con gran capacidad física gracias a lo enseñado por su padre, un escalador de montaña. Juntos forman una alianza y mientras que ella aporta con sus conocimientos de supervivencia, Arisu demuestra su inteligencia y una gran capacidad de razonamiento, características que les permiten superar varios juegos.

Uno de los puntos que genera una tensión constante en la serie es el saber quién o qué los tiene ahí. ¿Se trata de aliens? ¿Una civilización superior desconocida? ¿O, tal vez, sean otros humanos que simplemente disfrutan de ver la destrucción de vidas? No se sabe y, precisamente, eso juega con la cordura de los personajes y los lleva a límites inimaginables. Pero, lo que se aprende en cada episodio es que los organizadores de este mundo son omnipresentes y su poder es absoluto.

Usagi hace uso de su destreza física y conocimiento básico de supervivencia para hacer frente a los retos y peligros que hay en ese mundo. (Foto: Netflix)

Otra incógnita que también perturba y confunde es entender en qué clase de espacio se encuentran. Se sabe que están en Tokio (Japón) o, al menos, en una versión de esta ciudad. Algunos creen que es un mundo distinto, otros una dimensión paralela, pero el consenso parece estar en que este es un país nuevo. ¿Por qué? Debido a la aparición de “visas”, que consisten en días libres donde no se está obligado a participar y que se obtienen tras ganar un juego.

Lo que sí se va develando capítulo a capítulo es la lógica detrás de uno de los juegos más macabros que se hayan mostrado en la pantalla chica. Existen cuatro tipos, que están representados por los palos en una baraja de cartas. Los diamantes son juegos de inteligencia, las espadas son juegos físicos y los tréboles necesitan de trabajo en equipo. Los más peligrosos y comprometedores son los de corazones, porque “es un juego de traición, donde juegas con los sentimientos”, como explica un personaje. El número que acompaña al palo indica el nivel de dificultad, que va en aumento.

2. PERSONAJES COMPLEJOS Y REALES

“Alice in Borderland” y sus actores tienen como logro los personajes creados. Por un lado, la serie permite que se conozca una gran variedad, con características que hacen más interesante la trama. Algunos son temerosos y otros valientes; los hay inteligentes y otros con habilidades físicas; también hay líderes y seguidores. No son una masa homogénea que responde frente a la crisis de igual manera.

Aún más notable es que la historia nos permite empatizar con ellos. Aunque solo haya salido una temporada -con ocho capítulos-, se van conociendo, poco a poco, las historias detrás de cada personaje, incluso la de los supuestos villanos. Es que, como en la vida misma, nadie nace siendo bueno o malo. Son las decisiones que tomamos y las situaciones que enfrentamos las que nos hacen inclinarnos por uno u otro camino. Y, en definitiva, un espacio como el que se presenta en la serie es capaz de transformar a cualquiera.

Arisu y Usagi conocerán a distintos personajes a lo largo de los juegos en los que tendrán que participar. (Foto: Netflix)

Desde sus historias se abordan temas como la identidad de género, el rechazo, la religión y el maltrato, entre otros. Todo a través de ‘flashbacks’ logrados de forma precisa, que ejemplifican momentos claves en sus vidas.

Los actores, tanto principales como secundarios, completan esta aura de caos que se vive por momentos. Con sus actuaciones plasman de manera convincente el dolor por la traición, la esperanza cautelosa frente a la posible salida del juego, el miedo durante las partidas, la rabia absoluta y la desesperación ante el futuro incierto.

3. LUCHA POR EL PODER

Como en todo espacio donde conviven los seres humanos, aquí también hay pugnas por el poder. ¡Alerta! Aquí viene un ‘spoiler’ un tanto necesario. Me refiero a la existencia de La Playa, una organización que se forma en este “país” para intentar coleccionar todas las cartas de la baraja y, así, escapar. Hatter es su líder y lo fundó como una especie de utopía, “para aquellos que han caído en la desesperanza”, como señala en un episodio. Su nombre significa “El Sombrerero” y este es uno de los símiles con Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas, reconocida novela de Lewis Carroll que inspiró el título de la serie.

El brazo militar que controla el orden y, sobre todo, las armas, está a cargo de Aguni, mano derecha y mejor amigo de Hatter. El conflicto y la tensión entre ambos se siente constantemente, como una bomba a punto de estallar. Aquí se cuestiona ¿hasta qué punto será necesario llegar para mantener la “paz” dentro de La Playa?

Hatter, o "El Sombrerero", es interpretado por Kaneko Nobuaki. Su papel es el del líder de La Playa, organización que busca salir del violento juego. (Foto: Netflix)

Ahora, tener estómago fuerte resulta clave para ver la serie. Sin duda, hace un homenaje al cine gore, cuya tradición en Japón es ampliamente conocida y respetada. Sangre, vómito, balas, golpes, cortes, intentos de violación y cadáveres son algunos de los elementos constantes a lo largo de los capítulos.

El último episodio está lleno de un caos absoluto que lleva la tensión a un punto cumbre y nos invita a esperar la segunda temporada, aunque, sí termina revelando información valiosa para comprender la naturaleza de esta dinámica. Pero ¿Cómo seguirá el juego? ¿Será aún más violento? ¿Las reglas cambiarán? ¿Quiénes son los participantes? ¿Qué futuro les depara? Estas son algunas de las preguntas que rondan alrededor del final de temporada.

Aunque no llega a ser una obra maestra, porque no aprovecha del todo las historias y recursos que tiene, “Alice in Borderland” demuestra ser una buena adaptación de un manga. Gracias a la trama, al reparto y a la forma, y tiempos, en que se explican las cosas, puede llegar a conquistar a más de uno. Incluso para quienes no somos asiduos consumidores de la ciencia ficción, resulta imposible no darle ‘play’ a cada capítulo y ver la serie de forma maratónica para conocer más sobre esta “madriguera de conejo” en la cual cayeron los desafortunados jugadores.

LA FICHA

Sinopsis: Un aficionado a los videojuegos y sus dos amigos se ven atrapados en una versión paralela de Tokio, donde deben competir en sádicos juegos para sobrevivir.

Número de temporadas: 1 (8 capítulos).

Duración promedio por capítulo: 48 minutos.

Género: TV de ciencia ficción, series basadas en manga, series japonesas.

Elenco: Kento Yamazaki, Tao Tsuchiya, Nijiro Murakami.

Calificación: 16+

Año: 2020.

Series similares: Kakegurui, Smoking, Erased, Dulce hogar.

Calificación de la autora: ★★★★ .

