¡Malas noticias para los fans de “Altered Carbon”! Este miércoles Deadline y Variety confirmaron que la serie de ciencia ficción fue cancelada por Netflix y que no tendrá tercera temporada.

De acuerdo con los mencionados medios, la decisión de anular “Altered Carbon” fue tomada por Netflix luego de considerar el costo de producir otra temporada de la serie en comparación a los índices de audiencia que esta había conseguido.

“La decisión de Netflix de no continuar con más temporadas se tomó en abril y no está relacionada con COVID-19, pero se debe al proceso de revisión estándar de audiencia vs. costo de renovación del streaming”, señala Deadline.

En 2017, “Altered Carbon” fue lanzada en Netflix. Está basada en la novela homónima del escritor británico Richard K. Morgan.

La primera temporada estuvo protagonizada por Joel Kinnaman, quien saltó a la fama por su participación en “House of Cards” de la propia Netflix. Mientras que la segunda entrega tuvo como protagonista a Anthony Mackie, el actor que es reconocido por dar vida a “Falcon” en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Resumen de la primera temporada de “Altered Carbon”

