Han pasado más de 30 años después del estreno de “Un Príncipe en Nueva York” y todavía hay personas que recién entienden los chistes. Ese es el efecto de Eddie Murphy en la comedia. Incluso cuando ya pasó su época cumbre en el humor escénico, sigue siendo, como escribió The Washington Post en 2015, el “tipo más divertido de todos”.

Esperando #UnPrincipeEnNuevaYork2 volví a ver la primera. Además de morir de la risa como antes, recién 20 años después entendí el chiste final, sobre la sopa.



No es un hombre que cayó en la alfombrilla de la fama por accidente. Desde adolescente, caminaba por los pasillos de la escuela repitiendo por doquier que deseaba ser famoso. Y el mayor encuentro con su vocación lo tuvo a los 15 años, cuando escuchó el álbum de comedia “That Nigger’s Crazy” del comediante Richard Pryor (premio Emmy en 1976 y cinco premios Grammy). Le cambió la vida.

Hoy es actor, cantante y director de cine, tiene una fortuna de 85 millones de dólares, ama a su numerosa familia de 10 hijos, y también es un ser humano que se agota. Por eso, durante más de cinco años decidió retirarse del terreno del performance y pasar más tiempo en casa.

¿Pero qué más podemos decir sobre Eddie Murphy?

La estrella de la fama de Eddie Murphy colocada en Los Ángeles, California, es parte de las 2.000 que existen en el Paseo de la Fama de Hollywood en Estados Unidos. (Foto: iStock)

Pasiones

Ya tiene 59 años, pero pocas arrugas lleva sobre el rostro y se ríe hasta de sí mismo en las entrevistas. Es aún más gracioso para él que nunca haya escuchado a alguien imitarlo como Eddie Murphy, la persona, no el actor o algún personaje que representa. Porque el burro de “Shrek”, el Dr. Dolittle o Akeem de “El Príncipe en Nueva York” no son él mismo.

A Murphy, en realidad, le gusta estar conectado, pero no tanto. Ha tenido una vida difícil, pero su energía para adorar la música y burlarse de todo sigue intacta. Uno de sus temas más famosos publicados en 2003 fue el sencillo “Red Light” donde toca reggae moviendo los dedos en su guitarra junto al rapero Snoop Dogg.

No muchos lo saben, pero su videoclip junto a Michael Jackson “Whatzupwitu” en 1990 fue muy criticado. Es una canción tan absurda, que él mismo lo reconoció y no le importó decirlo. Antes de grabar, había asegurado a Rolling Stone que jamás haría una canción tan “estrafalaria”, pero años más tarde, después de cantar junto al controversial autor de “Thriller”, Murphy aseguró a The Guardian: “Sabes, estaba bailando en las nubes con Michael Jackson. Por muy loco que alguien pensara que era ‘Whatzupwitu’, no hay mucha gente que tenga imágenes de sí mismos bailando en las nubes con Michael Jackson”.

Se cree que Murphy es un artista solitario y él intuye que dicen eso porque no toma tanta atención a proyectos de Hollywood, aunque su estrella en el paseo de Los Ángeles lo hace una celebridad. A nivel profesional, es un artista completo: canta, baila y actúa. Y la clave de ese éxito es su personalidad.

Aunque de niño no sufrió la separación de sus padres, ya que era muy pequeño, y tampoco muestra mucha consciencia sobre el asesinato de su padre, Charles, a manos de una novia. Eddie Murphy se encoje de hombros al hablar de su pasado, narra The Washington Post. Y casualmente este pasado es el que más grafica su forma de ser.

No tenía un padrastro ejemplar. “Eddie encontró humor en la salvación”, cuenta la periodista Ana van Geldren en Infobae. Pues aquel segundo padre era alcohólico y ejercía violencia en contra de los hijos de Lilian, madre de Murphy. Así, como para confrontar esa supuesta educación ruda del hombre, el cómico empezó a imitarlo cuando estaba ebrio. A lo que el padrastro, Vernon Lych, reaccionó con extraño placer, diciéndole que era “bueno en algo”.

Luego de haber pasado por muchos clubes de comedia durante la adolescencia, a costa de inasistencias a clases en el colegio, y de haber debutado en Saturday Night Live cuando tenía 19 años, Eddie Murphy suma una larga lista de películas, algunas bastante criticadas (”Las Aventuras de Pluto Nash”) y otras un rotundo éxito (”El Profesor Chiflado”).

Estos son algunos de los premios más importantes que ha ganado Eddie Murphy:

Año Producción Premio 1984 Álbum “Eddie Murphy comediante” Premio Grammy al Mejor Álbum de Comedia 1997 “El Profesor Chiflado” Premio de la Sociedad Nacional de Críticos de Cine a Mejor Actor Principal 2007 Película musical “Soñadoras” Globo de Oro a Mejor Actor de Reparto 2007 Película “Norbit” (Murphy ha sido nominado varias veces a este premio) Premios Raps Rasberry al Peor Actor 2015 Meritorio Premio de Mark Twain al Humor Estadounidense 2020 “Saturday Night Live” Premio Emmy a Mejor Actor Invitado

Escándalos

Su fama lo colocó en el foco de la prensa durante muchos años sin sumar tantos escándalos, pero sí llama la atención su poco convencional familia de 10 hijos con cinco diferentes mujeres y su encuentro con una prostituta en 1997.

Aunque hoy mantiene una relación con la modelo Paige Butcher, su prometida desde 2018, Eddie Murphy ha pasado por más de un romance, al punto de pedir una prueba de ADN, cuando en 2007 la Spice Girl, Melanie Brown, le dijo que sería padre de Ángel Iris (13).

Su primer hijo, Eric (31), lo tuvo con una novia de la infancia, Paulette McNeely, y durante su embarazo el actor estuvo en una relación con la modelo Nicole Mitchell, con quien finalmente se casó. De ahí nació Bria (31), que hoy es actriz al igual que su padre. Todo esto sucedió entre 1988 y 1989, pero en el transcurso de ese tiempo, Murphy sumó otro affair con la productora de televisión Tamara Hood y a partir de ahí dio a luz en 1990 a Christian (30).

Y como el amor puede más que la guerra, más tarde, Mitchell celebró la llegada de Miles (28), Shayne (26), Zola (21) y Bella (18) Murphy.

Así de caritativo como puede verse cuando dona miles de dólares a organizaciones benéficas para la educación, las artes escénicas y el cáncer, también puede serlo con las personas de a pie.

“Ella le pidió que lo llevara, y Eddie lo hizo, como sí ha ayudado a la gente en el pasado”, dijo el publicista de Murphy en 1997. El aclamado actor había subido a su auto a una prostituta transgénero que vio llorar por la calle, Atisone Seiuli (20), en Hollywood. Ella fue detenida y él liberado sin ningún delito, según Daily News.

Eddie Murphy asistió junto a su prometida Paige Butcher a la gala de los Globos de Oro el año pasado. Según La Vanguardia, tiene dinero suficiente para darle a sus hijos muchos millones como herencia y el tiempo para seguir disfrutando de ellos. (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

Esta fotografía de Eddie Murphy junto a la actriz Diane Lane fue tomada en 1983 durante una gala. (Foto: Getty Images)

Años más tarde, Melanie Brown y Eddie Murphy empezaron a vivir un profundo romance, al punto de tatuarse sus nombres, hasta que ella terminó con él. Nicole Mitchell ya había solicitado el divorcio, porque tenían “diferencias irreconciliables”.

Un año antes de terminar con el matrimonio, la productora de televisión y empresaria Tracy Edmonds aparece en escena. Con Tracy, la atracción duró lo que toma grabar una cortometraje: quince días, después de conocerse en la isla privada de Bora Bora. Pero no importaba, pues estaría a punto de llegar la mujer que pasaría junto a él la cuarentena, Paige Butcher, con quien tuvo a Izzi (4) y Max Charles (2) y quien probablemente esté junto a él disfrutando de la primera semana de “Un Príncipe en Nueva York 2” en Prime Video.

