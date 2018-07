Para los seguidores de las series como "La casa de papel" o "El Barco", les tenemos novedades. Amazon Prime Video cuenta con una buena cantidad de series españolas que se pueden disfrutar gratis online en esta plataforma.

A continuación una lista de series españolas que está disponibles en Amazon Prime Video. Encontrarás drama, acción, romance y ciencia ficción.

1. "La verdad"

Nueve años después de su desaparición en extrañas circunstancias, Paula García, la nieta de uno de los banqueros más importantes de España, reaparece en Santander convertida en una adolescente de 17 años.

2. "El Príncipe"

En la conflictiva barriada de El Príncipe, Fran, un veterano policía, no duda en imponer el orden recurriendo a métodos poco ortodoxos. Esto parece peligrar con la llegada de Morey, un agente del CNI que usa la comisaría como tapadera para investigar una supuesta colaboración de la policía con una red yihadista.

3. "La fuga"

Daniel es un joven idealista que milita en un movimiento revolucionario denominado 'La Resistencia'. Cuando lo detienen, es encarcelado en 'La Torre', una plataforma petrolífera situada en alta mar y convertida en prisión de máxima seguridad.



4. "Perdóname, Señor"

Lucía, una monja, regresa a su Bárbate natal veinte años después de entregar en adopción a un hijo fruto de un embarazo adolescente. En plena crisis de vocación, descubre la cadena de mentiras que la llevaron a ingresar en su orden religiosa y se rencuentra con los dos hombres más importantes de su vida.

5. "Estoy vivo"

Andrés Vargas es un inspector de policía que muere persiguiendo al Carnicero de Medianoche, un psicópata que ha matado a varias mujeres. Mientras se recupera del impacto de saberse muerto, Vargas tendrá la oportunidad de regresar a la vida desde una dimensión sobrenatural intermedia, pero cinco años más tarde y en el cuerpo de otro agente, Manuel Márquez.

6. "Allí Abajo"

Comedia protagonizada por Iñaki, un joven que vive en el Norte. Pero todo cambia cuando acompaña a su madre en un viaje de la Tercera Edad al Sur. Tras un accidente, la madre entra en coma y debe permanecer en un hospital, donde cnoce a Carmen, una enfermera.

7. "Hermanos"

A mediados de los 80 Alberto inicia sus estudios de Derecho en la prestigiosa Universidad Jorge Juan gracias a su brillante expediente académico, llamando la atención de Henry Sinclair, uno de sus profesores. Mientras, Virginia se matricula en la Facultad de Periodismo, donde queda deslumbrada por el ambiente cultural universitario.



8. "La Señora"

Una pequeña ciudad de provincias del norte de España durante la dictadura de Primo de Rivera es el escenario en el que surge la historia de amor de Victoria Márquez y Ángel González.

9."Sé quién eres"

La trama se centra en el personaje de Juan Elías, abogado de prestigio, que tras lo que parece haber sido un accidente, ha perdido totalmente la memoria. Con la ayuda de su esposa, la jueza Alicia Castro, intenta recomponer los hechos acaecidos, al haberse encontrado el coche accidentado.



10. "Hay alguien ahí"

La familia Pardo-Simón se traslada con todas sus esperanzas puestas en una vida mejor y sobre todo más tranquila. Pero lo que ellos no saben es que antes de su llegada sucederá algo inesperado.

¿Cómo ver ONLINE GRATIS los contenidos de Amazon?

Estos son los tres métodos gratis, legales y seguros para ver Prime Video.



1. EL MES GRATIS

Al igual que Netflix, Blim y otras plataformas, Prime Video ofrece el primer mes de su servicio de forma gratuita. Si bien debes suscribirte, elegir un plan y registrar un medio de pago, por los 30 días iniciales no te será cargada ninguna deuda en tu tarjeta de débito o crédito.



Cumplido dicho mes de prueba, puedes suspender fácilmente tu suscripción para evitar cualquier cargo en tu tarjeta, aunque, si tienes los medios, podrías continuar en la plataforma.

2. LA CONTRASEÑA COMPARTIDA

El método más popular para ver para ver Prime Video es compartir la contraseña. ¿Qué piensa la empresa sobre esta práctica? La acepta e incluso alienta porque es una forma directa de llegar a suscriptores potenciales. ¿Alguna vez hiciste algo similar en alguna plataforma para ver películas o series? Los mismo puede hacer con esta plataforma con el modo más eficaz de convencer a alguien de empezar a pagar por el servicio.

3. LOS CONTENIDOS EN TELEVISIÓN

Muchos no lo saben, pero los contenidos de Prime Video también pueden verse en algunos canales de cable, aunque mucho tiempo después de su lanzamiento en la plataforma. Por ejemplo, una de las series más conocidas es The Big Bang Theory, Grimm, Anatomía de Grey, Fear the Walking Dead.