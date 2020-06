HBO y Amazon Prime renuevan su catálogo en julio. Estrenos exclusivos, nuevos capítulos de series, filmes nominados al Oscar y hasta documentales. Esa es la oferta que las plataformas por streaming ofrecen este séptimo mes del año para hacerle frente al poderoso Netflix.

“Piratas del Caribe: La Venganza de Salazar”, “Bombshell” y “Los Juegos del Hambre: En Llamas”, son algunos de los títulos que se destacan en la compañía estadounidense de comercio electrónico. Mientras que en HBO y sus derivados como HBO Plus presentan como plato fuerte el estreno de la aclamada “Joker” con Joaquin Phoenix y la cuarta temporada de ROOM 104, que se estrena primero en HBO GO el 24 de julio y una semana después por HBO.

A continuación, la lista completa de estrenos:

AMAZON PRIME VIDEO

1 de julio

“Piratas del Caribe: La venganza de Salazar”

Es la quinta entrega de la exitosa serie cinematográfica Piratas del Caribe. Fue estrenada en 2017 y está protagonizada por Johnny Depp, Geoffrey Rush, Kevin McNally, Javier Bardem, Brenton Thwaites, Kaya Scodelario, Orlando Bloom y Keira Knightley.

“Ralph El Demoledor”

Película animada de Walt Disney estrenada en 2012. La película cuenta la historia de Wreck-It Ralph (Reilly), un villano de un juego de Arcade que ya no desea seguir haciendo maldades.

“Modern Family”

Aclamada serie de TV estrenada en 2009 y cuyo último episodio fue transmitido el 24 de junio de 2020 por ABC. Está protagonizada por Ed O’Neill, Sofía Vergara, Julie Bowen, Ty Burrell, entre otros.

Homeland, Glee, Prison Break, también se estrenan el 1 de julio.

3 de julio

Hanna

Basada en la película de 2011 del mismo nombre, Hanna, la serie se estrenó el 3 de febrero de 2019, en Amazon Prime Video. Se trata del “viaje de una joven extraordinaria, Hanna, mientras evade la incansable búsqueda de una agente de la CIA tratando de descubrir la verdad detrás de quién es ella”.

Se estrena también el 3 de julio, Mad Men.

Otros estrenos en Amazon:

7 de julio

The X Files (Las 11 temporadas completas)

10 de julio

La Jauría

15 de julio

Sons of Anarchy

17 de julio

El Candidato

23 de julio

Bombshell

24 de julio

Family Guy

26 de julio

Los Juegos del Hambre: En llamas

30 de julio

Hotel Transylvania 3: Summer Vacation

El Justiciero 2

HBO

Nuevas series

ROOM 104 (24 de julio por HBO GO y 31 de julio por HBO)

Películas de estreno

Joker (18 de julio)

Downton Abbey (11 de julio)

MÁS ESTRENOS

Zombieland: Tiro de gracia (4 de julio)

Las reglas para sobrevivir al apocalipsis zombi se han modernizado. Columbus (Jesse Eisenberg), Tallahassee (Woody Harrelson), Wichita (Emma Stone) y Little Rock (Abigail Breslin) viajan al corazón de los Estados Unidos, donde deben enfrentarse a nuevos zombis evolucionados y a otros sobrevivientes, mientras aprenden a convivir como familia improvisada.

La voz de la igualdad (10 de julio)

Felicity Jones interpreta a la jueza Ruth Bader Ginsburg, ícono de la lucha por la igualdad de género. Después de años enfrentando el machismo en el ambiente jurídico, Ruth, con ayuda de su esposo Martin (Armie Hammer), logra llevar ante la Corte Suprema de los EUA un innovador caso de discriminación cambiando la forma en que los tribunales consideran la igualdad.

Beautiful Boy: Siempre serás mi hijo (17 de julio)

La historia del amor inquebrantable entre padre e hijo cobra vida en las actuaciones de los nominados al Oscar® Timothée Chalamet y Steve Carell. Basada en los recuerdos de David y Nic Sheff, el filme retrata la lucha de Nic contra las drogas, sus recaídas y los esfuerzos incondicionales de su padre por salvar a su hijo del dolor y la desesperación causados por su adicción.

El jilguero (25 de julio)

En este drama con la ganadora del Oscar, Nicole Kidman, y el ganador del Globo de Oro, Jeffrey Wright. Ansel Elgort interpreta a Theodore Decker, un joven que a los 13 años pierde a su madre en un atentado en el Museo Metropolitano. Adoptado por una familia rica, el joven busca reconectarse con una felicidad perdida aferrándose a una pintura sacada del museo el día del ataque.

NUEVOS DOCUMENTALES

APOLO 11 (20 de julio)

NUEVOS EPISODIOS

Perry Mason

I’ll be gone in the dark

I may destroy you

Batwoman

ÚLTIMO EPISODIO

Veronica Mars ( 24 de julio)

ÚLTIMA OPORTUNIDAD DE VER EN HBO GO

Halloween (7 de julio)

Johnny English (12 de julio)

La casa con un reloj en sus paredes (21 de julio)

Hotel Transylvania 3: Monstruos de vacaciones (30 de julio)