Amazon: revelan nombre de serie de Woody Allen con Miley Cyrus

Ejecutivos de Amazon revelaron el nombre y la fecha de estreno de la esperada serie dirigida por Wooly Allen y protagonizada por Miley Cyrus. La serie, de media hora de duración, se llamará "Crisis in Six Scenes" y será estrenada el 30 de setiembre, según confirmaron en los TCA Awards (Premios de la Asociación de Críticos de Televisión)

"Crisis in Six Scenes" fue escrita y dirigida por Woody Allen, y además de Miley Cyrus estelarizan Elaine May, Rachel Brosnahan y John Magaro.

Al principio de este año ya se habían revelado las primeras imágenes del rodaje de la serie para Amazon. En ellas se puede ver a una Miley Cyrus con un poncho y una peluca rubia, un look que dista de mucho del vestuario extravagante que suele lucir la cantante.

Sobre la trama de "Crisis in Six Scenes", Amazon había revelado que ésta es una comedia ambientada en un Estados Unidos a finales de 1960. Narrará la historia de una familia de clase media suburbana que será visitada por un huésped que vuelve a su hogar completamente al revés.

CINEASTA ARREPENTIDO

Durante la realización de "Crisis in Six Scenes", Woody Allen no ha tenido reparos en manifestar que se arrepiente de haber aceptado esta serie y que ha sufrido para poder terminarla.

"No debería haber aceptado. Pensé que iba a ser fácil como cuando haces una película pero es muy duro. Hacer seis medias horas pensé que sería un juego de niños, pero no lo es." confesó.

"Crisis in Six Scenes", se une a la larga lista de series originales de Amazon que incluyen Mozarth In The Jungle o Transparent.

DATO Entre los demás estrenos de comedia de Amazon están: One Mississippi protagonizada por la comediante Tig Notaro (estreno: 9 de septiembre) Fleabag creada y protagonizada por Phoebe Waller-Bridge (estreno 16 de septiembre) Tercera temporada de Transparent (estreno 23 del mismo mes)