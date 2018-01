Gianni Versace, el exitoso diseñadora de modas que fundó uno de los mayores emporios del mundo, murió hace casi 21 años en su casa de Miami Beach, Estados Unidos; asesinado. Las circunstancias del crimen, así como el contexto social, se examinan en la segunda temporada de la premiada "American Crime Story", que llega a todo el mundo esta semana.

HORARIO

EE.UU: "American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace" podrá verse a las 10:00 p.m. del miércoles 17 de enero (hora del este)

Latinoamérica: 10:00 p.m. del jueves 18 de enero en América Latina

CANALES EN AMÉRICA LATINA

El jueves 18 la serie estará disponible en simultáneo por los canales FOX y FX, que también han puesto su señal en el servicio premium FOX Play para computadoras de escritorio y dispositivos móviles.

LA TRAGEDIA

El venezolano Edgar Ramírez interpreta a Gianni Versace, diseñador italiano que alcanzó fama por su asociación con grandes personalidades del mundo, sean o no del espectáculo. Él murió baleado en 1997 por Andrew Cunanan (Darren Criss), asesino en serie.

El elenco de "American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace" sostiene que las autoridades no persiguieron como era debido a Cunanan por sus conexiones con personas homosexuales. Él, eventualmente, seleccionó a Gianni Versace como su quinta y última víctima.

"El asunto subyacente es la homofobia y cómo la homofobia lo mató. Eso es algo que surge cuando vemos la investigación.. Cunanan estaba en las noticias todas las noches, en la lista de los más buscados, y por alguna razón las autoridades no podían atraparlo", sostuvo Edgar Ramírez.

También participan en la serie la ganadora del Oscar Penélope Cruz, quien interpreta a la hermana del diseñador, Donatella Versace. El rol de Antonio D' Amico, pareja sentimental de Gianni Versace, le corresponde al cantante Ricky Martin.

Esta es la segunda entrega de "American Crime Story", serie que sorprendió al mundo en 2016 con "The People v. O.J. Simpson", protagonizada por Cuba Gooding Jr., Sarah Paulson, David Schwimmer y Sterling K. Brown.