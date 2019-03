"El amor es un capítulo aparte": Lee Jong-suk, el protagonista de la serie de Netflix

“El amor es un capítulo aparte” es el nuevo k-drama que ha logrado atrapar a los usuarios de Netflix. Cada martes se estrenan dos nuevos capítulos de esta producción que cuenta con 16 episodios, protagonizados por Lee Na-young y Lee Jong-suk.

La serie cuenta la vida de dos grandes amigos -Cha Eun Ho y Kang Dan- que se conocieron de pequeños y que desde entonces son inseparables.

Kang Dan Yi es una mujer de 42 años que es divorciada y tiene una hija de 11 años. Ella pretende regresar al mercado pero nadie la contrata, así que decide mentir en su currículum para conseguir un trabajo temporal en la editorial de su amigo Chan Eun Ho y desde ese momento surgen sentimientos románticos entre ellos.

Lee Jong-suk es el guapo modelo y actor coreano que es el protagonista de esta historia de amor, así que en esta nota te contaremos todos los detalles de este personaje que en un par de semanas empezará su servicio militar.

¿Quién es Lee Jong-Suk?

Lee Jong-suk nació el 14 de septiembre de 1989. Es un actor de Corea del Sur y modelo de 29 años. Es el mayor de dos hermanos. Participó del grupo de boy scouts de su colegio y desde los 7 años practicó taekwondo, pero en octavo año, debido a una lesión en una rodilla, debió soportar seis meses de rehabilitación durante los cuales vio mucha televisión y comenzó su sueño por la actuación.

En el 2005, a los 15 años, debutó como modelo de pasarela en el Seoul Collection, convirtiéndose en el más joven de ese año. Durante ese tiempo trabajó desfilando, fue elogiado por muchos como "un modelo que tenía la imagen de un niño y un hombre adulto que coexisten dentro de él”.

Antes de debutar como actor, él se preparó para ser miembro de un grupo íidol. Afirmó que se capacitó durante tres meses para ser parte de una banda de k-pop. Él había firmado contrato con una agencia que inicialmente se le dijo que le ayudarían a actuar, pero la empresa no mantuvo su promesa y el decidió desistir a aquel proyecto. Posteriormente estudió y se especializó en imágenes de arte en movimiento profesional, en la Universidad Konkuk.

Los comienzos del actor (2010-2012)

La primera serie en la que participó Lee Jong-suk fue “Prosecutor Princess”, en el 2010. Aquí es donde debutó como actor y a finales de ese mismo año obtuvo un papel secundario donde interpretó a un joven homosexual en el k-drama “Jardín secreto”.

En el 2011 hasta marzo del 2012 apareció en "High Kick: Revenge of the Short Legged", donde interpretó el personaje Ahn Jong Suk, quien estaba involucrado en una complicada relación junto a Baek Jin Hee, Yoon Kye Sang y Kim Ji Won. Después de su primera experiencia como actor en el largometraje de terror "Ghosts", apareció en la película "R2B: Return to Base", una nueva versión de una antiguo largometraje surcoreano de 1964 "Red Scarf", que tiene lugar en la guerra de Corea. Ahí participó como un personaje principal junto a Rain, ejerciendo en un equipo de pilotos de aeronaves F-15K.

La fama aparece (2012-2013)

El 2012 se convirtió en su gran año para él, ya que obtuvo el papel principal como Go Nam Soon en "School 2013", donde interpretó a un estudiante de secundaria que vive en un ambiente de conflictos para conseguir las mejores calificaciones.



Finalizado "School 2013", Lee Jong-suk recibió su primer premio por el papel de Go Nam Soon durante los KBS Drama Awards de 2012, en la categoría de Mejor Actor, y es aquí que su popularidad subió como la espuma y se convirtió en uno de los más cotizados de Corea.



Dramas

- Jade Lover (SBS / Hong Kong DMG, 2019)

- Romance is a Bonus Book (tvN, 2019)

- He Hymn of Death (SBS, 2018)

- While You Were Sleeping (SBS, 2017)

- 7 First Kisses (Naver TV, 2016-2017)

- Weightlifting Fairy Kim Bok Joo (MBC, 2016) cameo

- W (MBC, 2016)

- Gogh, The Starry Night (Sohu TV, 2016) cameo

- Pinocchio (SBS, 2014-2015)

- Doctor Stranger (SBS, 2014)

- Potato Star 2013QR3 (tvN, 2013) cameo

- I Hear Your Voice (SBS, 2013)

- School 2013 (KBS2, 2012-2013)

- When I Was the Prettiest (KBS2, 2012)

- High Kick 3: The Revenge of the Short Legged (MBC, 2011)

- Secret Garden (SBS, 2010)

- Prosecutor Princess (SBS, 2010)



Películas

- VIP (2017)

- Blood Boiling Youth (2014)

- No Breathing (2013)

- The Face Reader (2013)

- R2B: Return to Base (2012)

- As One (2012)

- Ghost / 귀 鬼 (Gwi) (2010)

- Age sympathetic (2005) cortometraje



Programas de TV

- Three Meals a Day: Fishing Village (tvN, 2017, ep 8 y 9)

- Running Man (SBS, 2014, ep 181)

- Running Man (SBS, 2013, ep 138)

- REAL MATE IN Australia Cairns, Lee Jong Suk &Kim, Jong - Hyun (QTV, 2013)

- The Music Trend (SBS, 2012) MC

- Inkigayo (SBS, 2012) MC

- Strong Heart (SBS, 2011, Ep. 63)