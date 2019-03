“El amor es un capítulo aparte”: biografía e historia de Lee Na-young, protagonista de la serie

"El amor es un capítulo aparte" ("Romance is a Bonus Book" en inglés y "로맨스는 별책부록" en hangul) es el nuevo k-drama que está cautivando a los usuarios de Netflix en todo el mundo. Todos los martes se estrena un nuevo capítulo de esta serie que tiene como protagonistas a Lee Na-young y Lee Jong-suk.

Lee Na-young es la actriz que interpreta a la duce Kang Dan-yil en la serie sur coreana que cada martes nos cuenta su historia y las vivencias que le toca pasar junto a su amigo Cha Eun Ho (interpretado por Lee Jong-suk).

Su dos nuevos capítulos semanales cuenta la vida de estos dos grandes amigos que se conocieron de pequeños y desde entonces son inseparables. Con el paso de los años y debido a todo lo vivido, será inevitable que ambos tengan sentimientos románticos.

Kang Dan Yi es una mujer de 37 años que se divorcia y tiene una hija de 11 años. Tras su separación, ella perdió todo, así que decide empezar desde cero y dejar atrás todos los problemas que vivió. Así que miente en su currículum para conseguir un trabajo temporal en la editorial de su amigo Chan Eun Ho. Desde ese momento comienza a vivir nuevas experiencias y a volverse a enamorar.

Lee Na-young es una actriz surcoreana muy reconocida por sus roles principales en diversas series y películas. También es conocida por aparecer en numerosos avisos publicitario que la hicieron saltar a la fama.

¿Quién es Lee Na-young?

Lee Na Young es una actriz de Corea del Sur. Nació el 22 de febrero de 1979, comenzó su carrera como modelo y actriz en 1998. Paralelamente estudio en la Universidad Shingu, la carrera de Administración de empresas.

La actriz contrajo matrimonio con el actor Won Bin el 30 de mayo de 2015 en una pequeña ceremonia privada. No se sabe mucho de su vida privada debido a que son muy cautelosos , pero la agencia de los actores enviaron un comunicado de prensa en diciembre de ese mismo año para anunciar que Lee había dado a luz a su primer hijo.

¿Cuándo inició su carrera?

Lee Na Young hizo su debut en 1998 en pequeños papeles en las series "Un día de repente" y "Tres chicos y tres chicas".

Ella es mejor conocida por su actuación en las películas "Por favor enséñame inglés" (2003), "Alguien especial" (2004) y "Aullando" (2012), así como las series de televisión "Gobernante de tu propio mundo" (2002) y "Los fugitivos: Plan B" (2010). Aparte de la actuación, Lee Na Young también es bien conocida por aparecer en muchos comerciales de alto perfil.

Desde ese momento se convirtió en una de las mejores y más altamente cotizadas modelos de comerciales avalando así a diversos productos cosméticos como Laneige y Lancôme, también fue parte de publicidades de línea de ropa, comida, telecomunicaciones y compañías de construcción.

También ha sido considerada como uno de los rostros más hermosos e ideales de Corea. Posteriormente se convirtió en la primera coreana en aparecer en la portada de la revista de moda W Corea en noviembre de 2009.

Dramas

- is a Bonus Book (tvN, 2019)

- Fugitive (KBS2, 2010)

- High Kick Through The Roof (MBC, 2010) cameo

- Ireland (MBC, 2004)

- Ruler of Your Own World (MBC, 2002)

- Queen (SBS, 2000)

- Magic Castle (KBS2, 1999)

- Love Story (SBS, 1999)

- Did We Really Love? (MBC, 1999)

- Kaist (SBS, 1999)



Películas

- Beautiful Days (2018)

- Sad Scene (2015)

- SPEC: Close~Reincarnation (2013)

- SPEC: Close~Incarnation (2013)

- Howling (2011)

- Lady Daddy (2010)

- Dream / Bi-mong 비몽 (2008)

- Maundy Thursday (2006)

- Someone_Special (2004)

- Leaving Me, Loving You (2004)

- Please Teach Me English (2003)

- Who are You? (2002)

- Dream of a Warrior (2001)

- Running Seven Dogs (2000)

- Intelligence (1999)



Anuncios

- 2016: Su:m37

- 2016: LG Household

- Seoul milk

- Jambangee

- Lotte [샤샤]

- Dongsan C&G

- SK Telecom

- -5425

- Dongsu foods

- Shinwon

- Taepyongyang

- Korea telecom

- Hauzen

- Natuur ice cream