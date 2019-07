El pasado 24 de junio se estrenó en las pantallas de España la novela turca "Aşk-ı Memnu" (Amor prohibido). La emisión de esta apasionante serie ha capturado a miles de televidentes, quienes se enganchan todas las noches frente a su televisor para no perderse ningún capítulo.

La telenovela más vista de la historia de Turquía está protagonizada por la reconocida Beren Saat (más recordada como Fatmagül). Asimismo, cuenta con la participación de grandes estrellas de ese país y fue grabada en pleno Bósforo con unos espectaculares y lujosos escenarios.

Aşk-ı Memnu, titulada Amor prohibido en gran parte de Hispanoamérica y Bihter, amor prohibido en Colombia, es una serie del año 2008, producida por Ay Yapım y emitida por Kanal D. Esta novela es una adaptación moderna de su homónima escrita por el turco Halid Ziya Uşaklıgil, publicada en 1899.

Debido a que la emisión fue tan esperada por los españoles el mes pasado, un día antes se lanzó un capítulo de preestreno. Ahora, Nova, a través de su canal Atresmedia, lo emite en exclusiva.

Sinopsis de Aşk-ı Memnu

La historia se centra en Bihter Yöreoğlu, una hermosa joven que lleva una vida de lujos. Odia a su madre, la codiciosa Fatma por haberle causado la muerte a su padre. En sus visitas al cementerio conoce al viudo Adnan Ziyagil, quien tras haber perdido a su esposa se dedica a cuidar a sus hijos Nihan y Bülent en una zona residencial de Estambul. En este lugar vive junto a otros parientes como su sobrino Behlül, un muchacho seductor y mujeriego.

La joven nota el interés del viudo en ella, pero le resta importancia; sin embargo, al percatarse de que su madre intentará conquistarlo por todos los medios por ser millonario, ella lo impedirá y aceptará la propuesta de matrimonio que le hará Adnan.

Cuando todo marchaba bien, Behlül se enamora perdidamente de la esposa de su tío, quien en un principio lo detestaba por inmaduro, pero con el pasar del tiempo, termina por sentir algo especial por él.

Sus sentimientos son correspondidos y no pueden controlarlos, por lo que comienzan a vivir un amor prohibido que traerá mucho dolor a toda la familia, pues la hija de Adnan también está enamorada de su primo, aunque este no le corresponde.

Behlül se ve atrapado en una encrucijada: no quiere traicionar a su propio tío, el hombre que lo llamó hijo, pero ama a Bihter apasionadamente. Por su parte, ella también se siente culpable y no quiere lastimar a Adnan, así que planea divorciarse de él, pero las cosas no llegan a salir como lo deseaba. Con el transcurso del tiempo, se desencadenará una serie de sucesos que afectará a todos los integrantes de la familia.

Tráiler de Aşk-ı Memnu

En el tráiler de Amor prohibido, que tiene una duración de 2 minutos y 2 segundos, se ve cómo se produce la muerte del padre de Bihter y cómo durante sus visitas al cementerio llega a conocer a Adnan, quien más adelante será su esposo.

Pese a los cuestionamientos de su madre Fatma, ella contrae nupcias con el viudo y aunque aparentemente es muy feliz, llega a confundir sus sentimientos por Behlül, el sobrino de su pareja, quien le roba un beso, iniciándose un amor clandestino.

Tráiler del lanzamiento en España

Con un breve video que solamente dura 15 segundos, Nova lanzó de manera oficial el estreno de esta telenovela turca en España.

Como se sabe, Nova fue la cadena pionera en arriesgarse a emitir novelas turcas en ese país. “Fatmagül” y “Madre” se convirtieron en éxitos de audiencia en España el año 2018, por lo que volvió a apostar por este tipo de series.

Actores y personajes

* Kıvanç Tatlıtuğ como Behlül Haznedar

* Beren Saat como Bihter Yöreoğlu

* Hazal Kaya como Nihal Ziyagil

* Selçuk Yöntem como Adnan Ziyagil

* Nebahat Çehre como Firdevs "Fatma" Yöreoğlu

* Batuhan Karacakaya Bülent Ziyagil

* Zerrin Tekindor como Deniz "Mademoiselle" de Courton

* Baran Akbulut como Beşir Elçi

* Nur Fettahoğlu como Peyker Yöreoğlu Önal

* İlker Kızmaz como Nihat Önal

* Recep Aktuğ como Hilmi Önal

* Zerrin Nişancı como Aynur Önal3

* Gülsen Tuncer como Ahsen Ziyagil

* Eda Özerkan como Elif Bender3

* Pelin Ermiş como Cemile

* Rana Cabbar como Süleyman

* Fatma Karanfil como Şayeste

* Evren Duyal como Nesrin

* Ufuk Kaplan como Katya

* Münir Akça como Melih Yöreoğlu

* Burçin Oraloğlu como Çetin Özder

* Gülizar Irmak como Sevil

* Zerrin Arbaş como Hülya

* Hayal Köseoğlu como Pelin/a

* Alay Cihan como Capitán Rıza

* Burcu Kutluk como Sedef Savaştürk

* Uğur Tekin como Sait Özverdi

* Inanç Ömer Benlioğlu como Kemal

* Nihan Özcan como İnci Ziyagil

* Dilara Öztunç como Selen



¿Cómo ver online Aşk-ı Memnu?

En España, donde se estrenó hace poco la telenovela Aşk-ı Memnu, los capítulos estarán disponibles en internet en todos los canales digitales de Nova.

Telenovela turca exitosa

El parlamento en Ankara paralizó sus funciones para presenciar el final de “Amor prohibido”. El último capítulo alcanzó un 73,7% de compartidos, siendo un récord en Turquía. En sus dos años logró cuotas de pantalla por encima del 50%.

En Pakistán fue vista por más de 90 millones de personas, convirtiéndose en la primera serie extranjera en alcanzar una sintonía de esa magnitud.

En Chile, tras el éxito de sintonía de la serie “Las mil y una noches”, en 2014, la mayoría de los canales chilenos compraron producciones turcas para subir el rating en sus respectivas estaciones televisivas, entre ellas “Amor prohibido” en el mismo año. La serie finalizó en marzo de 2015 liderando en su horario.

Adaptaciones de Aşk-ı Memnu

“Amor prohibido” cuenta con dos adaptaciones. En el año 2012, la cadena estadounidense Telemundo adquirió los derechos para hacer una de ellas y en enero de 2013 se estrenó con el nombre de Pasión prohibida, siendo protagonizada por la fallecida Mónica Spear y Jencarlos Canela.

Lo mismo ocurrió en Rumanía. El 15 de enero de 2018 se estrenó Fructul oprit (Fruta prohibida), adaptación emitida por la cadena rumana Antena 1.

Temporadas

Esta telenovela turca tiene 79 episodios, divididos en dos temporadas. La primera, de 38 capítulos, se emitió del 4 de setiembre de 2008 al 18 de junio de 2009, mientras que la segunda, de 41 episodios, se transmitió desde el 3 de setiembre hasta el 24 de junio de 2010.

Premios que recibió Aşk-ı Memnu

El año 2009, durante los Premios Golden Butterfly Awards ganó en las categorías a Mejor actriz, Mejor actor y Mejor serie.

Al año siguiente, en 2010, en los Premios Antalya Television Awards salió airosa en las categorías Mejor actor de reparto de drama, Mejor guion adaptado y Mejor abertura. Asimismo, fue nominada en Mejor serie de drama, Mejor actor de drama, Mejor actriz de drama y Mejor actriz de reparto de drama.

Ese mismo 2010, también obtuvo un reconocimiento en los Golden Butterfly Awards en la categoría Mejor actriz.

Finalmente, en 2015, en Premio APES ganó en la categoría Mejor actriz internacional.