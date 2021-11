“¡Vivan los niños!” es una de las telenovelas infantiles más exitosas de la Cadena Televisa que se emitió entre julio de 2002 y marzo de 2003. Esta serie, que es el remake de “Carrusel”, se ganó el corazón de todos los televidentes con las aventuras de los niños de la escuela “Patria Unida”, cuyos personajes son recordados hasta la actualidad, uno de ellos es Polita.

Esta tierna niña fue interpretada por la actriz Ana Paulina Cáceres, quien tenía ocho años cuando fue elegida para ponerse en los zapatos de la menor. Polita Valle de la Rionda era una pequeña a la que le encantaban las historias de amor. Su frase preferida era “¡ay qué romántico!” y siempre iba acompañada de un largo suspiro.

No solo el amor era su tema preferido, también la comida. Su mamá le daba enormes tortas para que comiera en el recreo. Al inicio de las grabaciones, Ana Paulina utilizaba una botarga para simular el sobrepeso de su personaje, pero al final, ya no fue necesario porque ganó mucho peso.

Al termino de la telenovela, esta situación se convirtió en un problema de salud para la actriz, quien en una entrevista para la revista TVNotas, reveló que sufrió un trastorno alimenticio que luego de muchos años, al fin, logró superar.

La actriz de Polita narró los difíciles momentos que pasó por su sobrepeso. Aquí con su famosa torta que le preparaba su mamá (Foto: Televisa)

EL PROBLEMA ALIMENTICIO DE POLITA

Ana Paulina Cáceres , quien interpretó a la inolvidable Polita en “¡Vivan los Niños!”, sufrió un trastorno alimenticio que logró vencer y ella misma se animó a señalar cuál fue el reto más difícil para superarlo.

“Mi Ana ‘Pau’ se creyó lo de entrarle a la torta y al pastel y siempre he tendido a subir de peso fácilmente, actualmente cuido mucho mi alimentación y hago ejercicio justo para no subir, ya que en un descuido puedo ganar peso muy fácilmente”, admitió en la revista TVNotas.

“Padecí un trastorno alimenticio que se llama Atracones de comida, es un trastorno en el que no puedes dejar de comer, aunque tú te sientas lleno, vomitando, te duela la panza, la cabeza, pero tú no puedes parar de comer”, dio a conocer.

SUFRIÓ BULLYING POR SU PESO EN LA ESCUELA

Asimismo, recordó que en la escuela, tanto primaria como secundario sufrió de acoso por parte de sus compañeros, quienes se burlaban de que sea “gordita”, algo que también la afectó demasiado.

“Ahora que tengo el medio de poder compartir mis experiencias con las personas que están pasando por lo que yo pase, lo hago mediante este programa de YouTube donde hablo de autoestima, de las creencias limitantes y de cómo al final del día es uno quien se cuenta esa historias y se pone los límites. Hay que salir de ahí y aceptarte como eres, amarte a ti misma y cuidarte por ti, no por lo que digan los demás, a veces la gente juzga a la ligera al gordo o gorda, sin pensar que está pasando o lo que está viviendo esa persona”, manifestó al medio.

Así luce la actriz que dio vida a Polita en la telenovela "¡Vivan los Niños!" (Foto: Ana Paula Cáceres / Instagram)

¿CÓMO LOGRÓ VENCER SU TRASTORNO ALIMENTICIO?

Al darse cuenta de que su peso de 86 kilos, a sus 22 años, no era saludable, ya que tenía cerca de 25 kilos de más, decidió trabajar en ella misma. Primero estudió un diplomado de Health coaching (entrenamiento saludable) para aprender sobre ella y por qué tenía la necesidad de comer demasiado cuando estaba deprimida.

En este curso aprendió a manejar sus emociones, su alimentación y dejó de comer muchas cosas. Tuvo que pasar varios meses para lograrlo. “Cerca de año y medio, a mis 23 años y medio ya había bajado esos kilos de más; de hecho, cuando regrese a Cancún y mi mamá o hermana querían comer pizza yo me ponía a llorar porque no quería hacerlo, ellas son súper delgadas, aquí la Polita de la casa soy yo. Actualmente, como de lunes a viernes súper sano y los fines de semana me puedo dar un gusto”, reveló a TV en diciembre de 2020.

LUCE SU NUEVA FIGURA EN SUS REDES SOCIALES

Ahora, Ana Paulina no duda en subir fotos de su nueva figura en sus redes sociales. En un video que compartió el 3 de enero de 2021 mostró la evolución que tuvo, señalando que la depresión la llevó a comer de todo sin parar. “Antes y después. Lo que ustedes no ven es todo el cambio interno que en realidad fue el que más costó trabajo”, mencionó en Instagram con un collage de imágenes que dejan ver el sorprendente cambio que inició desde el año 2016.

Para ‘Polita’, quedaron atrás los días de depresión y en los que buscó “llenar vacíos” a través de la comida, como admitió en la entrevista.

Su esfuerzo mereció el aplauso de todos sus seguidores y también de la propia Andrea Legarreta, quien le dejó este mensaje en la publicación que hizo la joven.

Andrea Legarreta felicitó a la recordada 'Polita' por su buen estado de salud (Foto: Instagram / Ana Paulina)

Conforme a los criterios de Saber más