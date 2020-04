Ana de la Reguera, recordada por protagonizar una serie de telenovelas, entre ellas, la peruana “Luciana y Nicolás” junto a Christian Meier y la serie “Capadocia” para HBO en 2008, estrena este 21 de abril a través de Amazon Prime "Ana”, una serie semi autobiográfica que narra parte de su experiencia en Hollywood.

Compuesta por diez capítulos, “Ana” es una comedia que critica las expectativas que existen alrededor de la mujer. Desde el plano profesional hasta el personal.

Además de protagonista, De la Reguera es creadora y productora de “Ana”. En entrevista con La Nación de Argentina, la actriz de 43 años reveló que su personaje esté inspirado en una etapa muy particular de su vida: la adolescencia tardía que confesó haber experimentado a sus 36 y habló de una cita que sirve de impulso a la historia: “Mi mamá me dijo que cuando una mujer llega a los 40 se vuelve invisible”.

“La serie está muy inspirada en mi vida, es bastante autobiográfica , y esa frase en particular me la dijo una amiga de mi mamá, que es de su misma generación, una mujer muy guapa, y un día me lo venía diciendo, y yo tenía unos 35 años, y me dijo eso: que a los 40 ella sentía que se había vuelto invisible. Yo me dije: “No, me quedan cinco años, ¿por qué tiene que ser así?”. Ella había sido una mujer muy guapa y hablaba de cómo a los 40 la gente no se voltea a verte de la misma manera, el trato es diferente, todo cambia. Eso me pareció muy fuerte, y a la vez divertido que el personaje de Ana tuviera ese miedo, y que durante la serie se encuentre con su propia verdad sobre los 40”, dijo.

En cuanto a cuándo comenzó a tomar vida la serie y las situaciones inspiradas en su propia vida, la actriz contó que la historia vio la luz en 2013.

"Hace siete años, escribí el piloto a partir de una situación muy parecida al primer episodio donde yo pensé que me iba a quedar con el papel de mi vida. Eso no sucedió, se lo dieron a una actriz india porque pensaron que parecía más latina que yo, y además no tenía acento, entonces fue un shock muy grande. Hasta el día de hoy seguimos con esos estereotipos. Además, estaba pasando por un momento de mi vida muy particular, había tenido un distanciamiento con mi mamá, con quien había sido muy cercana. Yo le hacía caso en todo, era la hija perfecta. Entonces empecé a cuestionarme a mí misma y nos distanciamos. Estaba en una adolescencia tardía en la que me rebelaba para descubrir quién era, qué me gustaba hacer. Ahí fue cuando decidí escribir “Ana”, porque sentía que era importante para mí como artista hablar sobre eso y sentía que nadie me lo estaba ofreciendo, y que no lo veía en ningún personaje. Fue difícil el proceso de “vender” la serie, de que confiaran en mí como mujer, como alguien que nunca escribió o produjo. Fueron muchos años de preparación.

Otro detalle a resaltar de “Ana” y que quizás llamará mucho la atención en estos días de confinamiento es el tema de la serie. Escrita e interpretada por la actriz, la canción versa: “Uno de estos días yo voy a salir, uno de estos días me voy a ir de aquí, uno de estos días yo voy a crecer. Me iré a las estrellas”.





“Yo quería hacer un video (del tema) que finalmente lo logré en enero o febrero y parece que la escribí para el coronavirus. Es chistoso que la canción tenga tantas similitudes del poder salir y hacer lo que uno quiere, entonces ahora toma otra perspectiva la canción”, comentó Ana a El Universal de México.

Algunos estereotipos que siguen existiendo en la sociedad se verán retratados en la serie “Ana”, donde comparte créditos con Tina Romero como Nena, personaje inspirado en la mamá de Ana, Andrés Almeida como Check, Paulina Dávila como Chock, Tom Parker como Chic y Carlos miranda como Papasito, entre otros.

En la comedia, que explica la actriz no es una biografía de su vida, la protagonista busca derribar tabúes que existen en torno al rol de la mujer en la sociedad tocando temas como el sexo, la marihuana y el amor.

“Es sobre una mujer que está viviendo una adolescencia tardía, entonces es sobre cómo atreverte a romper con las cosas con las que creciste y hacerlas de manera diferente y encontrarte a ti mismo y tu propia voz porque por lo general la sociedad nos la impone”, explica.

“Creo que hay que empezar a conocernos más para entender quiénes somos, qué nos hace felices y qué queremos hacer”, agrega.

PAULINA DÁVILA

Recordada por interpretar a Mariana Yazbek en “Luis MIguel, la serie”, la colombiana Paulina Dávila interpreta en “Ana” a la fantasía sexual de la protagonista.

“A mí me tocó ser Chock. La fantasía del personaje de Ana se representa en una mujer de la comunidad LGBTIQ que enseña a las mujeres a tener una experiencia con ellas (lésbica) y a eyacular”, aseguró Dávila a EFE sobre su personaje en la serie.

La colombiana describe a su personaje como “una mujer muy culta y estudiada, una mujer que sabe muy bien quién es”.

“A mí también me enseñó que no llamamos nuestro órgano femenino como lo tenemos que llamar, es una experta de lo que habla y viene a confrontar a Ana de una forma muy chistosa”, asegura.

