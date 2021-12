El último jueves 9 de diciembre HBO Max estrenó And Just Like That, serie donde se relata el regreso triunfal de las neoyorquinas más famosas Charlotte York (Kristin Davis), Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) y Miranda Hobbes (Cynthia Nixon), los personajes que impusieron toda una moda utilizando los mejores vestidos y zapatos de diseñador, así como las experiencias que pasaban a diario el grupo de amigas.

Sin embargo, no todos los personajes quisieron formar parte de la secuela, Samantha (Kim Cattrall), se negó a participar en And Just Like That pues aseguró que “es un buen recuerdo que debe quedarse en el pasado”. Pese a ello, buscaron una ingeniosa forma para desaparecer a la actriz de la historia. Otro de los personajes que siempre llama la atención es la actriz Kristin Davis y aquí te contamos qué fue de su vida.

¿QUÉ PASÓ CON KRISTI DAVIS, ‘CHARLOTTE’?

La actriz se lució con un elegante vestido, muy al estilo de su personaje y sin duda, brilló por su paso en la alfombra roja en compañía de sus coprotagonistas, Sarah Jessica Parker y Cynthia Nixon. El diseño hecho a la medida por Jason Wu de un sofisticado vestido largo color azul marino dejó a todos impactados, pues además acompañó la prenda con joyería de Fred Leighton, un bolso de Tyler Ellis y zapatos de Jimmy Choo.

KRISTI DAVIS RESALTA CON SOFISTICADO VESTIDO

Para el peinado se hizo ondas de medios a puntas y línea de lado, resaltando su hermosa cabellera castaña. En comparación con sus compañeras Sarah Jessica Parker y Cynthia Nixon resaltó en el lanzamiento oficial del reboot de ‘Sex and the City’ y sin duda confirma por qué fue una de las mejores vestidas del grupo de amigas que se hicieron populares al final de los años 90.

KRISTI DAVIS, UN ICONO DE LA MODA

Kristin Davis confirma que con el paso de los años no ha perdido su buen gusto y elegancia cuando se trata de vestir a la moda y además de llevarse toda la atención como su personaje en la serie, también se lleva las palmas. Es importante resaltar, que ‘Charlotte’ siempre mantuvo la elegancia e imagen de feminidad durante las seis temporadas que duró ‘Sex and the City’.

De esta manera, quedaría demostrado que a pesar de haber pasado 20 años, su carácter clásico ha pasado la prueba del tiempo, aunque en el grupo de amigas sus conjuntos no fueron tan llamativos. Trajes de Chanel, accesorios de diseñador, estampados y colores vivos, son algunas de las combinaciones con las que siempre ha jugado, teniendo resultados mucho mejores de los esperados.

¿POR QUÉ KIM CATTRALL NO PARTICIPA EN LA SECUELA?

La primera parte de la historia fue una de las sorpresas del primer episodio pues finalmente se resolvió el tema de Samantha Jones. El personaje interpretado por Kim Cattrall no participará en el reboot de ‘Sex and the City’ debido a que mantiene una pelea con la actriz Sarah Jessica Parker. Ahora ha cambiado su vida tras recibir una importante propuesta de trabajo en Inglaterra.

¿CUÁNTOS EPISODIOS TENDRÁ AND JUST LIKE THAT?

La serie “And Just Like that” contará la vida de Carrie, Miranda y Charlotte en 10 episodios. Aunque solo se ha confirmado una temporada, se mostrará la realidad de la vida de la vida y amistad de los personajes en sus 30 hasta llegar a la complicada edad de los 50. El elenco será completado por Sara Ramirez (“Anatomía de Grey”), Sarita Choudhury (“Homeland”), Karen Pittman (“The morning show”) y Nicole Ari Parker (“Chicago PD”).

TE PUEDE INTERESAR