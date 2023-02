Sarah Jessica Parker hizo felices a los fans de ‘Sex and the city’ tras la difusión de nuevas imágenes sobre el estreno de la segunda temporada de la serie ‘And Just Like That’, reboot de la recordada teleserie ‘Sex and the City’.

En una de las fotografías, Sarah Jessica Parker y John Corbett protagonizan un romántico beso en pleno set de filmaciones.

¿Qué pasará en la segunda temporada de ‘And Just Like That’?

La primera temporada de ‘And Just Like That’ fue un rotundo éxito a nivel mundial en la plataforma de streaming HBO Max. Luego del fallecimiento de Big y la despedida de Miranda, los fanáticos del popular reboot de ‘Sex and the City’ se encuentran muy expectantes ante el próximo estreno de la segunda temporada.

Todos quieren saber qué más ocurrirá en el dramático universo de Carrie Bradshaw, interpretada por la actriz estadounidense Sarah Jessica Parker.

De acuerdo a las últimas imágenes compartidas por HBO en sus redes sociales, el actor norteamericano John Corbett volvería a interpretar al recordado Aidan Shaw en la segunda temporada de la teleserie. Según las nuevas imágenes, Aidan regresaría a la vida de su exnovia Carrie Bradshaw, con quien protagonizaría un apasionante beso de reencuentro.

La cuenta oficial del famoso programa sorprendió a todos sus fanáticos tras revelar que John Corbett volvería a la historia protagonizada por Sarah Jessica Parker.

El beso fue captado en el set de filmaciones de la serie, dejando abierta la puerta de una posible reconciliación entre la reciente viuda Carrie Bradshaw, y su expareja Aidan Shaw.

Tras la publicación de las fotografías, miles de fanáticos dieron a conocer su expectativa por el estreno de la segunda temporada de ‘And Just Like That’. Los rumores indican que la teleserie sería estrenada a mediados del presente año en la plataforma de streaming HBO Max.