Ann Dowd: una villana única en "The Handmaid's Tale" | Emmy

La villana favorita de "The Handmaid's Tale", Ann Dowd, ha desempeñado papeles importantes aunque secundarios dentro de su vida actoral, en películas como: "Green Card", "Filadelfia" , "The Manchurian Candidate", "Marley & Me", "Side Effects", "San Vicente", y "Hereditario", entre otras.

Dowd interpretó a Sandra en la película de suspenso "Compliance", papel por el cual recibió el premio por la mejor actriz de reparto. Asimismo, por la serie "The Leftovers" recibió una nominación al Primetime Emmy por la mejor actriz Invitada en una serie dramática.

Desde el 2017 comenzó a interpretar a la tía Lydia en la serie de "The Handmaid's Tale" , por la que, también, ganó el Emmy a la mejor actriz de reparto en una serie de drama.

Dowd en "The Handmaid's Tale" es la tía Lydia, una instructora encargada de la reeducación de las criadas. Es una villana a medias, pues somete a las criadas a severos castigos físicos, pero también se preocupa por ellas.

Esta vez, nuevamente, vuelve a ser candidata a llevarse el premio Emmy por mejor actriz secundaria de drama. ¿Será la ganadora?