"Anne With an E" temporada 3: fecha de estreno en Netflix, tráiler, qué pasará, actores, personajes y todo de la serie

"Anne with an E" es una serie de televisión canadiense que está basada en los libros de 'Anne of Green Gables', escrita por Lucy Maud Montgomery en 1908. La misma ha sido producida por CBC Televisión y fue en ese canal junto con Netflix que se comenzó a transmitir a nivel mundial en el 2017.

La misma culminó la emisión de su segunda temporada el 18 de noviembre del 2018, y desde entonces sus seguidores han esperado mas noticias sobre la tercera parte que se habría confirmado algunos episodios antes que la temporada acabe.

Si bien al inicio se reportó que llegaría en septiembre del 2019, los mismos actores protagonistas publicaron un video oficial en las redes sociales confirmando la verdadera fecha de estreno. ¿Qué pasará en esta nueva temporada y cuándo se estrenará?

Esto es todo lo que se sabe de la tercera temporada de "Anne with an E", desde los temas que se tocarán en los próximos episodios hasta la fecha de estreno que los mismos actores confirmaron hace poco a través de las redes sociales.

HISTORIA Y SINOPSIS DE LA TEMPORADA 3 DE "ANNE WITH AN E"

"Anne With an E", temporada 3 (Foto: Netflix) "Anne With an E", temporada 3 (Foto: Netflix)

De momento no existe una sinopsis oficial de lo que será la tercera temporada de "Anne with an E", pero es posible que la historia se separe un poco de los libros originales. Esto ya sucedió en la segunda temporada cuando se introdujo a Bash, un personaje original para la serie de Netflix.

Se ha comentado que la tercera temporada de "Anne with an E" cubrirá ciertos tópicos como la identidad, el feminismo, el bullying y la igualdad de género. Por su parte, la directora Moira Walley-Beckett comentó un poco de la situación a la que Anne se enfrentará en los próximos episodios.



"Nuestra querida Anne tendrá ahora 16 años cuando regrese esta temporada llena de complicaciones románticas, aventuras audaces y dramáticos descubrimientos. Exploraré temas contemporáneos e importantes con la esperanza que resuenen, inspiren y edifiquen a nuestra audiencia," comentó en una entrevista a Express.

Se ha confirmado que en la siguiente temporada regresarán a la serie Geraldine James, R.H. Thomson, Dalila Bela, Lucas Jade Zumann y Corrine Koslo en sus respectivos papeles, así como el lugar seguirá siendo la 'Isla del Príncipe Edward'.

EPISODIOS DE LA TEMPORADA 3 DE “ANNE WITH AN E”

De los 10 capítulos que tendrá la tercera temporada de "Anne with an E", se han confirmado los nombres de los primeros cuatro que dan un vistazo a lo que pasará en la serie más adelante. Se desconoce cuándo Netflix liberará la sinopsis y nombres de los demás episodios.

"A Secret Wich I Desired to Divine" – "Un secreto que deseaba adivinar" "There is Something at Work in My Soul Wich I Do Not Understand" – "Hay algo de trabajo en mi alma que no logro comprender" "What Can Stop the Determined Heart" – "Qué podría detener un corazón determinado" "A Hope of Meeting You in Another World" – "La esperanza de conocerte en otro mundo"

FECHA DE ESTRENO Y TRÁILER DE LA TEMPORADA 3 DE "ANNE WITH AN E"

De momento, no existe ningún tráiler oficial de la nueva temporada de "Anne with an E". Sin embargo, hace poco los mismos protagonistas se unieron en un video casero para revelar quiénes estaban trabajando en la serie así como anunciar su fecha de estreno:

Can you believe it? #AWAE is back for Season 3, January 3rd on @Netflix pic.twitter.com/XMgZWEziFh — Anne with an "E" (@AnneWithAnE) September 19, 2019

La fecha de estreno oficial de la tercera temporada de "Anne with an E" será el 3 de enero de 2020 en Netflix. Considerando que cada capítulo tiene una fecha de estreno diferente, se espera que cada semana la plataforma libere un nuevo episodio, aunque también podría cambiar a la fórmula habitual de liberar toda la temporada completa a pedido de sus seguidores.