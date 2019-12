Hasta hace unos años, Netflix era el rey indiscutible de la televisión por streaming. Este año 2019 todavía marcó la pauta, pero eso podría terminar pronto con el lanzamiento de Disney+ en Estados Unidos; que en unos meses llegará a todo el mundo. Esa pelea de titanes es parte del gran panorama de cambio en la televisión mundial.

Adiós a “Game of Thrones” y la búsqueda del reemplazo

No se puede hablar de la influencia de la televisión esta década sin mencionar a “Game of Thrones”, el mayor éxito e HBO desde “Los Soprano”. La serie, que cerró un ciclo de ocho temporadas, recibió múltiples críticas por el cómo los showrunners David Benioff y D.B. Weiss ejecutaron este final. En lo que no hay discusión es el éxito que significó esta conclusión para el canal, que solo en Estados Unidos atrajo a 19.3 millones de personas (canal tradicional e internet).

Sin Daenerys Targaryen ni Jon Snow en las pantallas, los seguidores de la serie no tardaron en encontrar un reemplazo... aunque no en el mismo género. Así es como “Chernobyl”, también de HBO, se convirtió en la miniserie más comentada de mediados de año al recrear el accidente nuclear de 1986. Puede que más intrigante que el éxito de esta serie sea que su creador, Craig Mazin, haya escrito comedias tan poco trascendentes como “Scary Movie 3” y “The Hangover 2”.

Pero el más apto sucesor de “Game of Thrones” llegó en octubre, también por HBO: “Watchmen”, adaptación del cómic de Alan Moore y Dave Gibbons; esto por mano de Damon Lindelof, uno de los productores de “Lost” que se ha posicionado desde el lanzamiento de “The Leftovers” (2014) como uno de los autores más innovadores de la televisión.

Jon Snow y Daenerys Targaryen, cuando todo era felicidad en "Game of Thrones". (Foto: HBO)

Mientras HBO prepara la serie sucesora de “Game of Thrones”, la precuela “House of the Dragon” que contará la historia de la casa Targaryen, otras señales quieren su propia fantasía épica. Por eso Netflix lanzó este año la adaptación de “The Witcher" mientras que Amazon prepara su precuela de “El señor de los anillos”.

Disney+, HBO Max y una guerra de streamers

El primer paso fue la confirmación de que las series de superhéroes de Marvel Television transmitidas en Netflix ya no irían más. Tras ello, con el estreno de la taquillera “Avengers: Endgame”, Kevin Feige confirmó que la plataforma Disney+ incluiría series exclusivas de sperhéroes, como “Falcon and Winter Soldier” y “Ms. Marvel”. Pero esos son estrenos para el 2020; mientras el 2019 la plataforma se lanzó con un éxito inesperado.

Se trata de “The Mandalorian”, serie ambientada en el universo “Star Wars” que sigue a un guerrero mandaloriano (Pedro Pascal) acostumbrado a toda clase de misiones, cuyo último trabajo lo lleva por un camino inesperado. La serie, a pesar de no haber llegado a todos los mercados, se ha vuelto un fenómeno cultural en las últimas semanas del año por la inclusión del hermoso (y memeable) ‘Baby Yoda’.

En año también se anunció que “Friends”, que durante años ha formado parte del catálogo de Netflix, dejará la plataforma el 1 de enero del 2020. Si bien este cambio es, de momento, solo para Estados Unidos (Latinoamérica aún contará con la serie), muestra que la batalla por los contenidos de streaming también ocurre con las series “antiguas”. “Friends” formará parte del catálogo de la todavía inédita HBO Max, plataforma que llega en mayo del 2020 a EE.UU. que también contará con otro de los grandes éxitos de la TV, “The Big Bang Theory” (que también llegó a su fin en 2019). Netflix, mientras tanto, contará en exclusiva con la aclamada comedia “Seinfeld”.

'Baby Yoda' de la serie "The Mandalorian" se ha convertido en el personaje más popular de la TV mundial en las últimas semanas. Foto: Disney+.

Apple TV+ es otro de los intentos para quitarle terreno a Netflix, lo cual busca con exclusivas como “See” y “The Morning Show”; donde esta última incluye el regreso a la televisión de Jennifer Aniston de “Friends”. Netflix, por su parte, además de continuar con grandes éxitos como “Stranger Things”; tiene a “The Umbrella Academy” como su segundo mayor éxito. La multinacional también tiene en su catálogo a dos grandes estrenos de habla española, “La casa de papel” y “Élite”; que estrenaron nuevas temporadas.

Amazon Prime Video también vivió un buen 2019, si bien no tan cargado de estrenos como HBO y Netflix, sí con calidad. Eso se tradujo en el estreno de la esperadísima segunda temporada de “Fleabag”; que consagró a Phoebe Waller-Bridge como una de las mayores actrices y guionistas de su generación (ella tendrá su prueba de fuego cuando se estrene la nueva película de “James Bond”, que ella escribió). Este también fue el año de “Pose” de FX, que vuelve a brillar al mostrar la vida de la marginada comunidad LGTBQ en la Nueva York de los años 80, un retrato que bien puede reflejar las luchas de hoy.

En Perú: dos estrenos para streaming y una sorpresa

Muy aparte del estreno de sus series producidas en España como “El embarcadero” y “Vida perfecta”; Movistar Play arrancó su producción de series latinoamericanas con dos historias hechas en Perú. La primera, lanzada en septiembre, es la sitcom “Un día eres joven”; que desarrolla el popular meme con un grupo de limeños clasemedieros que incluye actuaciones de Jely Reátegui, Wendy Ramos y Oscar Meza.

Más interesante resultó ser el "El día de mi suerte”, también de la misma plataforma, que se cuelga de la llegada de Héctor Lavoe a Perú en 1986 para contar una historia sobre el sentido de la vida y la esperanza que ofrece el empezar de nuevo. Tampoco podemos dejar de mencionar el inesperado crossover de América TV, donde se revela que el entrañable Peter de “Al fondo hay sitio” reapareció en “De vuelta al barrio” (porque la TV tradicional aún tiene maneras de sorprendernos).

"El día de mi suerte" no es un biopic sobre Héctor Lavoe. Es la historia de un imitador del cantante en el Perú de los 80.

