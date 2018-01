Un día como hoy, hace 30 años, debutó en la TV "Los años maravillosos", serie que se convertiría en una producción de culto por su acertado retrato de la transición de la niñez a la adolescencia.

El descubrimiento del amor de Kevin Arnold, el protagonista de la historia interpretado por Fred Savage, fue parte importante de la trama. En las seis temporadas que tuvo al aire el programa, muchas chicas se ganaron el corazón de Kevin. En esta nota te contamos qué hacen actualmente las actrices que interpretaron estos personajes inolvidables.

DIFERENTES RUMBOS

Winnie Cooper fue el gran amor de Kevin Arnold, pero no fue el primero. Lisa Berlini llamó de una manera distinta la atención del joven estudiante en su primer día de escuela. Kathy Wagner, la actriz que interpretó el personaje, continuó actuando en su juventud, aunque, según IMDB, desde el 2006 no ha participado en ninguna producción.

La señorita White, aquella profesora de la que quedó prendado el pequeño Kevin, fue interpretada por Wendel Meldrum, quien ha seguido actuando, aunque llama la atención su trabajo en paralelo como escritora. Ha publicado títulos como "Pinky Lux School for Girls", disponibles en plataformas como Amazon.

Becky Slater estuvo presente durante toda la etapa escolar de Kevin Arnold. Celoso al ver a Winnie Cooper enamorada de otro, el pequeño estudiante le pide a Becky, quien mostraba interés por él, que sea su novia. La relación termina mal y Kevin deberá lidiar con el resentimiento de la chica hasta el final de la secundaria.

Este personaje fue interpretado por Crystal McKellar, la hermana en la vida real de Danica McKellar (Winnie Cooper). Actualmente, Crystal está retirada del espectáculo y, según Linkedin, trabaja en la directiva de una empresa llamada Mithril Capital Management LLC, en San Francisco.

Teri, la chica a la que Kevin conoce cuando se va de vacaciones de verano con su familia, fue interpretada por Holly Sampson, quien en 1998 incursionó en el cine para adultos. Aunque ese ha sido principalmente el mercado laboral de Sampson, también se le atribuyen apariciones en filmes dramáticos como "Gia" (protagonizada por Angelina Jolie) y la comedia "Pretty Cool" (2006).

Susan Fisher, la chica a la que Kevin Arnold moría por invitar al baile escolar en el episodio "Don't You Know Anything About Women?" fue interpretada por Kelly Packard, actriz que luego ganaría mayor notoriedad por su rol de la salvavidas April en "Baywatch".

La carrera de Packard se ha mantenido activa. Actualmente es parte de la serie "Better Things" y, en IMDB, tiene dos proyectos en filmación para el 2019.



Lisa Paige Robinson fue Cara, la chica del lago, el inolvidable amor de verano de Kevin Arnold y quien reaparecería tiempo después en la vida del personaje para desestibilzar su relación con Winnie.

Lisa Paige Robinson continuó actuando tras "Los años maravillosos". En IMDB le acreditan estos títulos: "Mi segunda vez" (2009), "Increíble pero falso" (2009) y "Beethoven: Uno más de la familia".

Carla Gugino, conocida por sus papeles como Ingrid Cortez en la trilogía de "Spy Kids" y por ser Sally Júpiter en "Watchmen", fue parte de la serie. Ella interpretó a Sandy, la novia de Wayne por la que Kevin también siente atracción.