La conocida rivalidad entre Danica McKellar y Candace Cameron data de hace muchos años, de cuando ambas actrices protagonizaban a fines de la década de los ochenta y con bastante éxito: "Los años maravillosos", la primera y "Full House", la segunda.

Según contó en aquel entonces el portal "Us Magazine", fue el actor Jeremy Miller, recordado por la serie "¡Cómo duele crecer!" ("Growing Pains"), la razón por la que Candace y Danica se enfrentaron en su adolescencia.

La mencionada publicación reveló que Candace le increpó a Danica por "haberle robado a su novio", luego que Miller decidiera salir con la recordada "Winnie Cooper" después de ella.

Años después, ambas actrices contaron la verdad acerca de estos rumores, con motivo de su participación en el programa "Dancing with the Stars" en 2014.

Cameron explicó que sus padres le habían dicho que no podía tener un novio hasta que cumpliera los 16 años y que, en el momento de los hechos, ella solo tenía 13.

"Así que eso de que Jeremy era mi novio en realidad era más como un 'me gustas, yo te gusto, tomémonos de las manos'. Pero pasó (lo que contaron). Recibí una llamada suya en la que me terminaba. Me dijo algo así como 'me gustas pero creo que no debemos estar juntos'", recordó la actriz que aseguró que no le guarda rencor a Danica McKellar, la supuesta razón de la ruptura.

"¡Cómo podría estar molesta (con Danica) si cuando vi el piloto de "Los años maravillosos" me decía: 'Oh, yo quiero ser Winnie Cooper'", reveló Cameron, cuyo hermano protagonizaba la serie de televisión en la que aparecía Miller.

Por su parte, Danica McKellar dijo que no se enteró hasta esta fecha que habían dejado a Candace Cameron con el corazón roto por su causa.

"No sabía que la dejó por mí. Recién me enteré ahora y fue un momento muy raro. Han pasado 25 años y me siento mal", dijo la actriz que le dio vida a Winnie Cooper en "Los años maravillosos" por cinco años.